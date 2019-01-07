الهامور: «الآسيوي» طلب منا إزالة الـ«تيفو» وأدوات تشجيع جمهور الأبيض دون معرفة السبب

المصدر: منصور السندي - دبي

قال منسق شؤون الجماهير في اتحاد الكرة سامي جمعة الهامور، إنهم فوجئوا بمدير مجموعة أبوظبي في اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلب منهم إزالة «التيفو» الخاص بجمهور الأبيض، وحرمهم مكبرات الصوت الخاصة بالتشجيع في المدرجات، بعد أن تم تركيبها في استاد مدينة زايد الرياضية قبل نحو ثماني ساعات على انطلاقة مباراة المنتخب مع نظيره البحريني التي أقيمت أول من أمس، في لقاء افتتاح مباريات كأس أمم آسيا 2019 دون معرفة السبب.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «هذا الأمر تسبب في خسائر مادية كبيرة تراوح بين 30 و40 ألف درهم، إضافة الى الجهد الكبير الذي بذله أعضاء رابطة مشجعي المنتخب في إعداد هذا العمل المميز والرائع على مدى الفترة الماضية، بدعم كبير ومتابعة يومية من قبل اتحاد الكرة ممثلاً في الأمين العام للاتحاد محمد بن هزام الظاهري، ورئيس لجنة شؤون الجماهير في اتحاد الكرة عبدالقادر حسن»، مؤكداً أن «أعضاء الرابطة كانوا يسهرون يومياً حتى الساعة الرابعة فجراً في نادي الوصل من أجل تجهيز (التيفو) وكل الأمور الخاصة بتشجيع المنتخب»، مشدداً على أن اتحاد الكرة لم يقصر وقام بتوفير كل ما يلزم لرابطة المنتخب من أجل تجهيز هذا العمل حتى يخرج بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح «هذا الأمر سبّب حالة من الضيق من قبل أعضاء رابطة مشجعي المنتخب، نظراً إلى الدور الكبير الذي قاموا به في تجهيز هذا العمل الذي شاركت فيه كل روابط الأندية الرئيسة، مثل الوصل والوحدة والعين وشباب الأهلي».