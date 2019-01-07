سعيد إسحاق ينفرد بصدارة كأس الشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انفرد الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة بصدارة مسابقة الرجال في منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والتي يشارك فيها 140 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة يتنافسون على 115 ألف درهم جوائز البطولة، مقدمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وجاءت صدارة إسحاق بعدما نجح في الفوز بالجولة الثالثة على التوالي ورفع رصيده إلى ثلاث نقاط، ويلاحقه في المركز الثاني عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، برصيد 2.5 نقطة متساوياً مع زميليه أحمد الرميثي وسلطان الزعابي، ويلتقي سعيد إسحاق مع عمران الحوسني على الطاولة الأولى في افتتاح الجولة الرابعة، فيما يلتقي سلطان الزعابي مع أحمد الرميثي، وإبراهيم سلطان مع محمد مرشول.

وشهدت منافسات السيدات منافسة من العيار الثقيل بخسارة آمنة نعمان أمام وافية درويش، وفازت ياسمين علي على عوشة الشامسي، وبشاير خليل على منى الهرمودي، وتصدرت وافية درويش قمة المنافسات بعد الجولة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متساوية مع ياسمين علي، وفي المركز الثالث بشاير خليل برصيد 2.5 نقطة، وتراجع آمنة نعمان للمركز الرابع برصيد نقطتين متساوية مع أربع لاعبات، هن فاطمة حسين وأمل فاضل وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني.

وانحصرت صدارة مسابقة الناشئات في أربع لاعبات حققن العلامة الكاملة في ثلاث جولات، هن فاطمة الوهابي، ولطيفة الدرمكي وزينب درويش وريان محمد، وتتساوى في المركز الثاني 12 لاعبة، وتلتقي في الجولة الرابعة فاطمة الوهابي مع زينب درويش على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية تلتقي لطيفة الدرمكي مع ريان محمد. وواصل أربعة لاعبين صدارة فئة الناشئين حتى الجولة الثالثة بحصد العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة الثالثة، هم عمار السدراني وحمد عيسى وحمد بدر ومحمد سعيد اليليلي، ويلتقي في الجولة الرابعة على الطاولة الأولى عمار السدراني مع حمد عيسى وحمد بدر مع محمد سعيد اليليلي.

مسابقة الناشئات انحصرت بين فاطمة الوهابي ولطيفة الدرمكي وزينب درويش وريان محمد.