تعرف إلى ألقاب وتسميات منتخبات آسيا 2019

المصدر: جوني جبور-دبي

تشتهر منتخبات الكرة حول العالم بتسميات وألقاب شائعة، غير المسمى الرسمي لها، ولعل من أبرزها لقب "الأبيض" أو "عيال زايد" الذين عادة ما يدلان على منتخب الإمارات، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على باقي المنتخبات المشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها حالياً الإمارات والمقامة بنسختها الـ 17 حتى مطلع فبراير المقبل.

فبجانب "الأبيض" اللقب الشائع لمنتخب الإمارات، يحمل المنتخب السعودي لقب "الأخضر" وفي بعض الأحيان لقب "الصقور الخضر"، مقابل إطلاق تسمية "الأحمر" التي يتشاركها كل من منتخبي سلطنة عمان والبحرين، وصولاً لـ"نسور قاسيون" للمنتخب السوري، و"الفدائي" لمنتخب فلسطين، و"النشامى" للمنتخب الأردني، و"أسود الرافدين" للمنتخب العراقي، و"منتخب الأرز" للبنان، و"اليمن السعيد" للأشقاء اليمنيين، و"العنابي" لمنتخب قطر.

كما ينطبق الأمر ذاته على باقي منتخبات القارة المنافسة على لقب 2019، إذ يشتهر حامل اللقب المنتخب الأسترالي بـ"الكانغارو"، فيما يعرف منتخب اليابان بـ "الساموراي"، ويحظى منتخب أوزباكستان بتسمية "الذئاب البيضاء"، مقارنة بـ "سلالة الأحصنة" كلقب لمنتخب تركمانستان، وصولاً للقب "التنين الذهبي" للمنتخب الفيتنامي، و"الحصان المجنح" لمنتخب كوريا الشمالية، و"الصقور البيضاء" لمنتخب قيرغيزستان، و"ثلاثي النجوم" الذي يشتهر به المنتخب الفلبين، و"التنين" لمنتخب الصين، و"الأسود" لمنتخب إيران، و"النمر الأسيوي" للمنتخب الكوري الجنوبي، و"النمور الزرقاء" لمنتخب الهند، وأخرها "أفيال الحرب" للمنتخب التايلاندي.