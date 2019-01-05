الحبسي استبعد من قائمة عُمان للإصابة وليس لخلافات مع المدرب فيربيك

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد مدير المنتخب العماني لكرة القدم، أحمد حديد، أن كل ما أثير في الساعات الماضية حول توتر العلاقة بين المدرب الهولندي بيم فيربيك، وحارس المرمى علي الحبسي، ووجود خلافات بينهما أدت إلى استبعاد الأخير من تشكيلة الأحمر في أمم آسيا، هو كلام لا أساس له من الصحة.

وقال حديد في مداخلة مع قناة دبي الرياضية: «استبعد الحبسي على ضوء تقارير طبية صادرة عن الكادر الطبي في المنتخب العُماني، ومن نادي الهلال السعودي، وأيدها أحد الأطباء المتخصصون في الإمارات، والتي أكدت إصابة الحارس بتمزق من الدرجة الثانية». وأضاف أن هذا ما دفع المدرب لاتخاذ قرار استبعاد الحارس.

وتابع: «فيربيك اجتمع مع اللاعب قبل قرار استبعاده، وتحدثا في كل ما يخص أمر الإصابة، وكان هناك تفهم من الحبسي لوجهة نظر المدرب بصعوبة أن يتدرب حارسان فقط مع المنتخب، أو خوض المباريات بهما من دون حارس ثالث».

وتابع: «الحبسي لم يُبد أي اعتراض أو تذمر من القرار، بل على العكس، التقى زملاءه اللاعبين في المعسكر، وحفزهم على العطاء في البطولة».

وأوضح: «الذي أود تأكيده مجدداً أنه لم يُستبعد لخلافات مع أحد».

وعن استبعاد عبدالعزيز المقبالي وعيد الفارسي من التشكيلة أيضاً، قال: «لا توجد أسباب إدارية، فهي خيارات فنية للمدرب، الذي وقف على جاهزية اللاعبين من خلال المباريات الودية».