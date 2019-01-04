مطر يلعب بـ «القناع».. ومشاركة إسماعيل أحمد أمام البحرين لم تتحدد

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية، استعداداً لمواجهة نظيره البحريني في الثامنة من مساء غدٍ في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الآسيوية 17 التي تستضيفها الدولة حتى الأول من فبراير المقبل.

ويشارك في المران جميع اللاعبين 23، الذين اختارهم المدير الفني للفريق الإيطالي ألبرتو زاكيروني، ويتم خلاله التركيز على وضع اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيواجه بها فريق البحرين والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ اللقاء واختيار قائمة البدلاء في ضوء جاهزية اللاعبين والأسلوب الذي يتوقع أن يلعب به المنتخب البحريني.

وأدى المنتخب تدريبه الأساسي، أمس، على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي بمقر إقامة الفريق، وشارك فيه جميع اللاعبين وسط أجواء حماسية عالية وتفاؤل كبير بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

ووصلت أمس موافقة اللجنة الطبية للبطولة على ارتداء قائد المنتخب إسماعيل مطر قناعاً واقياً في رأسه واللعب به دون أن يشكل خطراً على لاعبي الفريق المنافس، وشارك إسماعيل مطر في التدريب، وظهر بمستوى فني وبدني جيد يؤهله للمشاركة في المباراة متى رأى المدير الفني ذلك، كما انضم مدافع الفريق إسماعيل أحمد إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن أدى تدريباً منفرداً أول من أمس بقيادة مدرب اللياقة البدنية بعد شفائه التام من الإصابة التي لحقت به، وظهر بمستوي جيد، وسيتحدد موقفه من المشاركة في مباراة البحرين بعد المران الأخير الذي سيؤديه الفريق مساء اليوم.

وقال مدير الفريق الدكتور حسن سهيل في تصريحات صحافية: «اكتملت استعدادات المنتخب لمواجهة البحرين في ديربي خليجي قوي، بعد أن تطور مستوى المنتخب البحريني في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وهو يملك لاعبين على مستوى عال، ويجب الحذر منه وتقديم أقصى درجات الاحترام لهم».

وأضاف «جميع لاعبينا على أهبة الاستعداد لخوض المباراة وهناك تسابق من الجميع على حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق التي سيختارها المدير الفني زاكيروني، الذي أصبح يعرف إمكانات جميع اللاعبين تماماً، بعد أن قضى مع الفريق فترة طويلة، وأعتقد أنه بالإصرار والعزيمة القوية يمكن تخطي منتخب البحرين وتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، في ظل الروح القتالية العالية التي يظهرها اللاعبون في التدريبات».

وعن التخوف من عدم حضور الجماهير بكثافة في مباراة الافتتاح أمام البحرين، في ظل بيع 60% من تذاكر المباراة حتى يوم أول من أمس، قال سهيل: «ليس لدينا أي تخوف، أنا واثق تماماً بأن الجماهير ستملأ استاد مدينة زايد عن آخره، ورأينا كيف وقفت الجماهير مع العين في بطولة كأس العالم الأخيرة للأندية».

وأشار سهيل إلى أن «اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الآسيوي اجتمعت بمديري الفرق لبحث الاستعدادات الإدارية والفنية، واطمأنت على جميع الترتيبات الخاصة بكل فريق».

الزعابي: لن نتنازل عن لقب آسيا هذه المرة

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، راشد الزعابي، إن المنتخب الوطني قادر على إسعاد جماهيره بالفوز ببطولة كأس الأمم الآسيوية، التي لن نتنازل عن الفوز بها هذه المرة بعد نسخة 96 التي احتل فيها منتخبنا مركز الوصيف والنسخة الأخيرة في أستراليا التي احتل فيها المركز الثالث، مؤكداً أن لاعبي منتخبنا الوطني دخلوا أجواء المباراة الافتتاحية أمام البحرين غداً، والجميع على أتم التركيز والاستعداد لأداء مباراة قوية ترضي الجماهير، وتنتهي بالفوز الذي يسعد الجميع. وقال الزعابي في تصريحات صحافية على هامش تدريب المنتخب، أمس: «جميع اللاعبين كل تركيزهم منصب على مباراة البحرين، وليس شيء آخر في البطولة، والجميع يعلم أنهم مطالبون بالنظر إلى كل مباراة على حدة، ونطمئن جماهيرنا بأن جميع اللاعبين يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم».

البحرين يتدرب اليوم بمدينة زايد

يؤدي منتخب البحرين تدريبه الأخير، مساء اليوم، على استاد مدينة زايد الرياضية، وفقاً للائحة البطولة، ويشارك في المران جميع اللاعبين 23، وهم: سيد شبر علوي، عبدالكريم فردان، يوسف حبيب، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، أحمد جمعة، أحمد عبدالله، وليد الحيام، سيد مهدي، أحمد بوغمار، حمد شمسان، عبدالوهاب علي، كميل الأسود، جاسم الشيخ، علي حرم، علي مدن، مهدي حميدان، سيد ضياء، محمد مرهون، جمال راشد، محمد الرميحي، عبدالله يوسف وسامي الحسيني، الذين اختارهم المدير الفني للفريق التشيكي ميروسلاف سكوب، وكان الفريق قد أدى تدريبه الأساسي أمس على أكاديمية نادي الجزيرة بمنطقة بني ياس.

الإمارات بالأبيض.. والبحرين بالأحمر

يعقد اليوم المؤتمر الفني لمباراة المنتخب الوطني والبحرين في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة أمم آسيا، بحضور مديري الفريقين ومراقب المباراة والحكام، وسيرتدي المنتخب اللون الأبيض الكامل، وسيرتدي منتخب البحرين اللون الأحمر بالكامل، كما سيعقد اليوم المؤتمر الصحافي لمدربي الفريقين بالمركز الإعلامي لمدينة زايد الرياضية.

استعدادات المنتخب لمواجهة البحرين في ديربي الخليج اكتملت.