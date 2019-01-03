الدراجات المائية تفتتح فعاليات البحر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في عام التسامح 2019، يوم 12 من الشهر الجاري، بإقامة سباق دبي للدراجات المائية الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية.

وبدأت اللجنة المنظمة، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التنسيق والعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، من أجل إنجاح الحدث، الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي أم)، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبمشاركة كبيرة من أبرز نجوم هذه الرياضة من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى أبطال الإمارات.

ويشهد شهر يناير الجاري إقامة أربع فعاليات مختلفة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث سينظم سباق دبي للدراجات المائية الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2019، يوم السبت 12 يناير الجاري، وسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة - الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2019، يوم الجمعة 18 منه، إضافة إلى الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2019، خلال الفترة من 16 إلى 19 الجاري، فيما تختتم فعاليات شهر يناير بإقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

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فعاليات مختلفة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في يناير الجاري.