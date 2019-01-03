منتخب فلسطين يُستقبل بـ «الدبكة والأهازيج الشعبية» في دبي

المصدر: محمد فاضل - دبي

حظي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم باستقبال حافل ظهر أمس، عقب وصوله إلى الإمارات من خلال مطار دبي. وكان في استقبال البعثة الفلسطينية سفير فلسطين في الإمارات عصام مصالحة، وعضو المجلس الأعلى للرياضة والشباب الفلسطيني حسن شعث، ورئيس الجالية الفلسطينية في الدولة مهند خنفر، وعدد كبير من أنصار «الفدائي» بالإمارات، الذين استقبلوا منتخبهم بالدبكة الشعبية والأهازيج التي تحيي فلسطين، وتمنوا لفريقهم التألق في البطولة القارية التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه.

وحضر الاستقبال كذلك ممثلون عن اللجنة المنظمة المحلية وعن الاتحادين الإماراتي والآسيوي لكرة القدم. ويترأس بعثة المنتخب الفلسطيني عضو المكتب التنفيذي صلاح جعفر.

وقال حسن شعث لـ«الإمارات اليوم»: «نتقدم بالشكر الجزيل للحفاوة التي حظينا بها أثناء الاستقبال، وهو ليس بالشيء الغريب على الإمارات الحبيبة التي عودتنا على كل شيء حضاري وجميل ومميز، وبخصوص المنتخب فسينتقل إلى الشارقة حيث مقر إقامته في فندق راديسون ساس، وقد أبدى اللاعبون والجهازان الإداري والفني ارتياحاً كبيراً لحفاوة الاستقبال الكبير والمميز».

يذكر أن المنتخب الفلسطيني يلعب في المجموعة الثانية القوية التي تضم أيضاً الاردن وسورية وأستراليا. وسيفتتح المنتخب الفلسطيني مشواره في البطولة أمام نظيره السوري الأحد المقبل على استاد الشارقة، ويأمل «الفدائي» أن يحقق في هذه البطولة انتصاره الأول في الحدث القاري.

منتخب فلسطين يلعب في المجموعة الثانية مع منتخبات الأردن وأستراليا وسورية.