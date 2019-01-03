دبا الحصن يلتقي الظفرة.. وخورفكان يواجه مليحة في «الصالات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحلّ فريق الظفرة، اليوم، ضيفاً على دبا الحصن، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كرة قدم الصالات، وفي مباراة ثانية يواجه خورفكان مليحة، على أن تستكمل الجولة غداً بلقاء النصر مع اتحاد كلباء، وشباب الأهلي مع الحمرية.

وتعدّ مواجهة الظفرة ودبا الحصن قمة الأسبوع بالنظر لقوة الفريقين، وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل 2-2. ويتصدر فريق دبا الحصن الدوري برصيد 26 نقطة، ويطمح إلى المحافظة على أن يكون سجله خالياً من الهزائم، فيما يمتلك الظفرة 16 نقطة ويحتل المركز الخامس.

ويسعى الظفرة إلى ضمان البقاء في صلب المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى «البلاي أوف»، وتشهد صفوفه عودة عدد من المصابين، على رأسهم عبدالكريم جميل وحسن الحنطوبي ومحمد عبدالله، أما دبا الحصن فسيكون كامل العدد بقيادة وائل خميس وعلي خميس وعبدالله الحوسني.

في جانب آخر، افتتحت مساء أول من أمس، الدورة التدريبية للمستوى الأول لمدربي كرة الصالات، بحضور عبدالملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية، وعمران عبدالله أمين السر العام، وحارب الرميثي، عضو اللجنة، وبمشاركة 14 مدرباً، بينهم مدربتان من كرة الصالات النسائية، ويشرف على الدورة العراقي وميض الشامل، ومساعد مشرف الدورة المدرب الوطني بدر الزرعوني، وتختتم الأحد المقبل.