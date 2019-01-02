خطة ثلاثية بحرينية لمؤازرة «الأحمر» في كأس آسيا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

انتهت اللجنة الأولمبية البحرينية، واتحاد كرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، من وضع خطة ثلاثية بالتنسيق في ما بينها، لدعم «الأحمر» جماهيرياً، في كأس آسيا التي ستنطلق في أبوظبي يوم السبت المقبل، عن طريق توفير طائرات لنقل المشجعين إلى الإمارات لدعم المنتخب البحريني، وفقاً لوسائل إعلام بحرينية، أسوة بما حدث في كأس الخليج الأخيرة بالكويت، التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً خلف المنتخب البحريني.

ومن المقرر أن يلحق رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بمنتخب بلاده غداً، بصفته رئيساً لوفد المنتخب في النهائيات الآسيوية، فيما يلحق بالبعثة، اليوم، نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات، الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة.

وكان منتخب البحرين لكرة القدم قد حط، أمس، الرحال في فندق كراون بلازا، في العاصمة أبوظبي، تأهباً للمشاركة في بطولة أمم آسيا، التي تقام خلال الفترة من الخامس الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.

وضم الوفد البحريني: مدرب المنتخب، التشيكي ميروسلاف سكوب، ومساعد المدرب الوطني خالد تاج، ومدرب اللياقة «جيري»، ومدرب الحراس «أندريه»، ومدير المنتخب عارف عبدالرازق، بالإضافة إلى قائمة مكونة من 23 لاعباً، هم: سيد شبر علوي، عبدالكريم فردان، يوسف حبيب، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، أحمد جمعة، أحمد عبدالله، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، أحمد بوغمار، حمد شمسان، عبدالوهاب علي، كميل الأسود، جاسم الشيخ، علي حرم، علي مدن، مهدي حميدان، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، جمال راشد، محمد الرميحي، عبدالله يوسف وسامي الحسيني.

وفضل مدرب المنتخب البحريني منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الوصول، على أن يستأنف تدريباته اليوم، استعداداً للقاء نظيره الإماراتي في المباراة الافتتاحية بالبطولة، والمقررة السبت المقبل على استاد مدينة زايد.

وتلعب الإمارات والبحرين معاً في المجموعة الأولى، إلى جانب تايلاند والهند.

وأكد المدرب التشيكي، ميروسلاف سكوب، أنه يضع ثقته بالتشكيلة المختارة، للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية.

وقال سكوب، في تصريحات صحافية قبل مغادرة بعثة البحرين المنامة في طريقها إلى أبوظبي: «استثمرنا المباريات الودية في منح الثقة للاعبين، وأسهمت النتائج التي تحققت في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وخلق ثقافة الفوز بداخلهم». وأضاف: «اخترنا أفضل تشكيلة لدينا، وجميع العناصر المرشحة للمشاركة في البطولة، قادرة على تنفيذ المطلوب منها بدرجة عالية من الكفاءة».

وتابع: «من الضروري جداً أن يخرج المنتخب الوطني من المباراة الافتتاحية أمام الإمارات بنتيجة إيجابية، وهذا أمر وارد، ما يمنح الأحمر الفرصة الكبرى لاستكمال مشواره في دوري المجموعات دون أي ضغوط، وقد عملنا على دراسة جميع المنتخبات التي ستلعب في مجموعتنا بعناية، ولدينا صورة كاملة عنها».

وفاز منتخب البحرين على لبنان 1-صفر، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد البحرين الوطني في الرفاع، وسجل الهدف البحريني اللاعب إبراهيم حبيب من ركلة جزاء.

أرقام في مسيرة المنتخب البحريني

■ ستشهد النسخة المقبلة من كأس آسيا (الإمارات 2019) المشاركة السادسة لمنتخب البحرين، الذي لم يغب عن البطولة في آخر 4 نسخ.

■ لم يكن منتخب البحرين منافساً قوياً في البطولة إلا في نسخة 2004، حينما حقق المركز الرابع، وودع النهائيات من الدور الأول في النسخ الأخرى.

■ في نسخة 2004 حصد لاعب المنتخب البحريني، علاء حبيل، كأس هداف البطولة، برصيد 5 أهداف.

■ لعب المنتخب البحريني في المشاركات الخمس السابقة 19 مباراة، حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 10 مرات.

■ سجل لاعبو البحرين 26 هدفاً عن طريق 14 لاعباً، بينما استقبل 34 هدفاً، ويعد علاء حبيل وإسماعيل عبداللطيف، الأكثر تسجيلاً للبحرين في البطولة، برصيد خمسة أهداف لكل منهما.

■ يعد لاعب منتخب البحرين السابق، فياض محمود، صاحب أول هدف بحريني في البطولة، وذلك في نسخة 1988 بشباك السعودية، أما آخر هدف فسجله أحمد جعفر كريمي، في مرمى المنتخب القطري بنسخة 2015.

■ كأس آسيا 2011، حقق المنتخب البحريني أكبر نتيجة له بعد فوزه على الهند 5-2، بينما حملت كأس آسيا 2007 أسوأ نتيجة له بخسارته من المنتخب السعودي بنتيجة 4-صفر.

• 23 لاعباً في قائمة المنتخب البحريني المشارك في كأس آسيا، اختارهم المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب.