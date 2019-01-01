«الأخضر الداكن» القميص الاحتياطي للمنتخب في كأس آسيا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف اتحاد كرة القدم عن الطقم الرسمي للمنتخب الوطني الأول الذي سيرتديه خلال مباريات نهائيات كأس آسيا (الإمارات 2019) التي ستنطلق السبت المقبل، وسيكون الطقم الأساسي باللون الأبيض الكامل، فيما سيكون الطقم الثاني باللون الأخضر الداكن مع اللون الأسود.

وأعلن الاتحاد عن البدء في عملية بيع الطقم الأساسي للمنتخب، الذي يحمل العلامة التجارية «أديداس» اعتباراً من أمس، بمتاجر الأندية في مختلف الإمارات، ويكمن للراغبين الحصول على القميص من متجر نادي الجزيرة بمقر النادي بأبوظبي، ومتجر نادي الوحدة مركز الوحدة التجاري بجوار النادي، ومتجر نادي الوصل بمقر النادي، ومتجر نادي الظفرة بمقر النادي، ومتجر نادي الشارقة بجوار استاد خالد بن محمد «الشعب سابقاً»، ومتجر نادي الفجيرة بمقر النادي، ومبنى الاتحاد في الخوانيج دبي.

من جانب آخر، يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، معسكره الإعدادي بدبي ليتوجه إلى العاصمة أبوظبي غداً، للإقامة بجزيرة السعديات في المعسكر الأخير الذي يسبق مشاركة الأبيض في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي يستهلها بمواجهة المنتخب البحريني في الخامس من يناير باستاد مدينة زايد الرياضية.

وأخذ التركيز في التدريبات الأخيرة على المواجهة الأولى أمام البحرين حيزاً كبيراً، استعداداً لضربة البداية، لأنها المباراة الأهم التي تشغل بال الإيطالي زاكيروني وجهازه المعاون في الفترة الحالية، وتعتبر بمثابة الانطلاقة الحقيقية للأبيض في مشواره، وحرص الجهاز الفني على دراسة المنافس من خلال عرض تسجيلات لأحدث مبارياته، كما عقد المدرب جلسات عدة مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في المنتخب البحريني.

وشهد مران المنتخب أمس عودة القائد إسماعيل مطر للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد إكمال مرحلة التدريبات الفردية، التي خضع لها في الفترة السابقة، بهدف رفع معدل الجاهزية البدنية والفنية لديه للحاق ببقية زملائه، وشارك مطر في المران بقناع وجه، وتعتبر عودة اللاعب إضافة كبيرة لتشكيلة المنتخب، خصوصاً أنه من النجوم الذين يتمتعون بخبرة ميدانية كبيرة، من خلال مشاركاته المتعددة مع منتخباتنا الوطنية.

من جانبه، وصف عضو لجنة المنتخبات، مشرف المنتخب الوطني الأول، الدكتور حسن سهيل، تجمع الأبيض الحالي بدبي بالناجح، مؤكداً أن المعسكر شهد انضباطاً كبيراً من اللاعبين، الذين أظهروا حرصاً واضحاً واهتماماً لافتاً بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، وأشاد سهيل باللاعبين، مضيفاً أن الجدية التي اتسم بها المعسكر تبشر بظهور مشرف للمنتخب في هذه البطولة.

وذكر سهيل أن الروح المعنوية لدى اللاعبين عالية، وهم متفائلون بإمكانية تحقيق نتائج جيدة، والمضي بعيداً في البطولة، مشيراً إلى أن التحضيرات سارت بصورة طيبة وسط اهتمام كبير من قبل مجلس اتحاد كرة القدم، الذي عمل على توفير كل أسباب النجاح.

نجوم 96 يساندون لاعبي الأبيض

سجل مجموعة من نجوم المنتخب الوطني، الذين قادوا الأبيض للتتويج بفضية آسيا في نسخة عام 1996، زيارة إلى معسكر المنتخب، بحضور نائب رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله ناصر الجنيبي، وعضو لجنة المنتخبات، مشرف المنتخب الوطني الأول، الدكتور حسن سهيل، ومدير المنتخب، عبيد هبيطة، إضافة إلى المدير الفني البرتو زاكيروني وجهازه المعاون.

والتقى نجما 96 حسن سعيد ومنذر علي، خلال الزيارة، بلاعبي الأبيض، وقدموا لهم مجموعة من النصائح والإرشادات، كما تطرقوا بالحديث للكثير من المواقف التي مروا بها خلال البطولة حتى وصولهم إلى المباراة النهائية، مؤكدين أهمية التكاتف والتعاون لتحقيق الهدف المنشود، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الهدف.

وحرص نجوم 96 على تشجيع اللاعبين ودعمهم معنوياً قبل الدخول في مباريات البطولة، مؤكدين أنهم سيكونون خلف المنتخب، وسيحرصون على حضور المباريات من أجل تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم، مطالبين ببذل أقصى الجهد لعكس الوجه المشرق لكرة القدم الإماراتية.