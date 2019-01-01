سالم عبدالرحمن يحقق أفضل النتائج العربية في بطولة العالم للشطرنج

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أنهى لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، مشاركته في بطولة العالم الفردية للشطرنج الخاطف والسريع على كأس الملك سلمان، التي نظمها الاتحاد الروسي للعبة بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، ونجح في تحقيق نتائج مبهرة في بطولة العالم للشطرنج السريع، بعدما جاء في المركز الـ33 في الترتيب النهائي للبطولة، متصدراً جميع اللاعبين العرب في البطولة، بعدما سجل تسع نقاط في البطولة، وابتعد عن الصدارة بفارق نقطتين فقط، في الوقت الذي حقق فيه سالم عدداً من المكاسب الفنية من خلال المشاركة التي جاءت برعاية «طيران الإمارات»، في مقدمتها اللعب مع أبطال العالم الذين يسبقونه في التصنيف، إضافة إلى أنه نجح في إضافة 13 نقطة في تصنيفه الدولي، ورصيده الدولي الحالي 2682 نقطة، كما أنه دخل البطولة في المركز 39 في الترتيب العام للمصنفين بالبطولة، وأنهاها في المركز 33 عالمياً.

واستطاع سالم خلال منافسات البطولة التعادل مع الأميركي ناكمورا، صاحب تقييم دولي 2889 نقطة، والروسي كارياكين صاحب تقييم دولي 2759 نقطة، وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، ومع الروسي فاديم موسينكو، وتعادل في ست مباريات، وفاز في ثلاث مباريات، جاءت على حساب الروسي أندرو بيلوزيروف، والروسي الكسندر بريدكو، ومواطنهما الكسي جوجانوف.

كما شارك سالم في بطولة العالم للشطرنج الخاطف، التي أقيمت على مدار يومين، ورغم أنه جاء في المركز 38، وإن كانت النتائج في اليوم الأول غير مرضية، إلا أنه عاد وقدم مستوى متميزاً في اليوم الثاني للبطولة.

وقد عاد سالم إلى البلاد، أمس، ورافقه في الرحلة عبدالله عبدالرحمن الحوار، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج إدارياً البعثة. وكان سالم قد تأهل إلى بطولة العالم التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل من بوابة البطولة العربية التي استضافتها دبي أخيراً.

وأعرب أمين عام الاتحاد، حسين الشامسي، عن سعادته بما حققه سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب في بطولة العالم، وقال: «سعدنا بما حققه سالم في بطولة العالم، ودائماً ما نضع عليه الآمال في مثل هذه البطولات التي تجمع أبطال العالم والمصنفين الأوائل، كما أنه حقق مكاسب فنية كثيرة من المشاركة، ودائماً ما يسعى اتحاد الشطرنج إلى الدفع باللاعبين واللاعبات في كل البطولات من أجل إكسابهم الخبرة ووضعهم على الطريق الصحيح، كما أن هذه النتائج وصدارة اللاعبين العرب في البطولة تؤكد أن سالم لايزال لديه الكثير ليقدمه للعبة، خصوصاً أنه هذا الموسم مشغول بالدراسة الجامعية، وننتظر أن ينتهي منها هذا العام كي ينطلق إلى آفاق أكبر على المستوى العالمي».