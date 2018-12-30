ديوكوفيتش بطل «مبادلة العالمية للتنس»

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

توّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، ببطولة مبادلة الـ11 للتنس، بعد تغلبه على حامل اللقب الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 2 - 1 (4 - 6 و7 - 5 و7- 5) في المباراة النهائية التي جرت أمس، بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية، والتي استمرت ساعتين وربع الساعة.

وعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي للإسباني رافائيل نادال بفوزه باللقب للمرة الرابعة بعد أعوام 2011 و2012 و2013، بالإضافة إلى مركز الوصيف في 2015.

وتسلم ديوكوفيتش كأس البطولة من اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة القائد العام لشرطة أبوظبي.

وفاز الروسي كارين خاشنوف بالمركز الثالث للبطولة بعد تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الاستعراضية، التي أقيمت بينهما مساء أمس بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية، وحسمت المباراة بشوط كسر التعادل بعد أن فاز كارين خاشنوف بالمجموعة الأولى 6-3، ثم فاز دومينيك بالمجموعة الثانية 6-4، وحسم كارين خاشنوف شوط كسر التعادل الفاصل لمصلحته 10- 3.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اعتمدت فوز كارين خاشنوف بالمركز الثالث قبل هذه المباراة، بعد انسحاب الإسباني رافائيل نادال واعتذاره عن عدم أداء المباراة بسبب إصابته في الركبة، التي حدثت له في مباراة الدور قبل النهائي أمام الجنوب إفريقي أندرسون، وقررت اللجنة إقامة هذه المباراة بشكل استعراضي بين خاشنوف ودومينيك، حتى تحافظ على ترتيب المباريات في جدول مباريات البطولة، ويستمتع الجمهور بمشاهدة مباراة أخرى قبل المباراة النهائية التي أقيمت بين ديوكوفيتش وأندرسون.

وشهدت المباراة أداء حماسياً من اللاعبين، واستمتع الجمهور الغفير الذي ملأ مدرجات ملعب التنس الرئيس بأداء اللاعبين. وكان من المفترض أن يخوض الإسباني رافائيل نادال هذه المباراة بدلاً من النمساوي دومينيك ثيم، لكنه أعلن انسحابه واعتذر عن عدم خوض المباراة، بسبب الإصابة أمس أمام الجنوب إفريقي أندرسون الذي فاز عليه 2 - 1، وقال نادال في تصريحات صحافية أول من أمس، إنه شعر بآلام حادة في الركبة بعد مباراة الدور قبل النهائي أمام الجنوب إفريقي أندرسون، وإنه يفضل الراحة والاعتذار عن عدم خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حتى يستعد بشكل جيد لبطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في شهر يناير المقبل، والتي يسعى فيها لتحقيق إنجاز في بداية العام الجديد، وأنه استفاد تماماً من المشاركة في بطولة مبادلة التي كانت أفضل إعداد لبطولة أستراليا المفتوحة.

وبعد المباراة أكد كارين خاشنوف في تصريحات صحافية، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه في اليوم الأخير لبطولة مبادلة العالمية، وأنه قام بتغيير بعض التكتيكات التي أدت الى فوزه في شوط كسر التعادل الحاسم، مشيراً إلى أنه أصبح متفائلاً في تحقيق إنجازات خلال العام الجديد، وينتظر بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات غراند سلام لموسم التنس الجديد ليقدم فيها أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق إنجاز يحسب له، وأنه حقق استفادة كبيرة من المشاركة في بطولة مبادلة التي يعتبرها واحدة من البطولات التي تسهم في رفع المستوى الفني، بسبب مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين المصنفين في العالم، ما يتيح له الفرصة للعب أمامهم والاحتكاك المباشر بهم والاستفادة من خبراتهم الطويلة.

ديوكوفيتش حقق اللقب للمرة الرابعة بعد أعوام: 2011 و2012 و2013. الصربي ديوكوفيتش عادل الرقم القياسي للإسباني رافائيل نادال.