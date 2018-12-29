وفاة إعلامي مصري بارز أثر حادث أليم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

توفى الإعلامي الرياضي ومعلق مباريات كرة القدم المصري محمد السباعي، عن عمر يناهز 46 عاما، أثر تعرضه لحادث أليم فجر اليوم السبت، أدى لوفاته، وأوضحت وسائل إعلام محلية أن السباعي توفي قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات

وأعلنت الصفحة الخاصة بالإعلامي الرياضي الشهير، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، وفاته، حيث كُتب عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون يا جماعة أنا طارق النبراوي صاحب كابتن محمد السباعي وهو توفاه الله إثر حادث أليم الرجاء الدعاء له وسنبلغكم بموعد الجنازة".

محمد السباعى اسم بزغ في سماء التعليق الرياضي على مباريات الدوري، بدأ في القناة السادسة، عام 1995، ثم انضم للشباب والرياضة عام 2000، كما تعاقدت معه فضائية dmc sports، حيث قدم برنامج "CAN 2017" مع النجم محمد بركات كما عمل في قناة دبي الرياضية لفترة كبيرة قدم من خلالها العديد من البرامج الرياضية.

وكان السباعي نشر دعاء يوم الجمعة قبل رحيله بساعات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك لتكون أخر كلماته: "وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد".