نادي البطائح يحتفي بفريق العين

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أحتفى نادي البطائح بفريق العين والانجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم في بطولة العالم للأندية، إذ قام رئيس اللجنة الرياضية بنادي البطائح سعيد مطر الطنيجي، بالاحتفاء بفريق العين متمثلاً بشباب الزعيم تحت 16 سنة أثناء مباراة الفريقين مساء الخميسٍ، حيث قام الطنيجي بتكريم الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب فيصل علي، والخبير الكرواتي لفرق المراحل السنية بنادي العين.

وقال سعيد الطنيجي، لـ "الإمارات اليوم": "قام النادي بمبادرة بسيطة لنادي العين والاحتفاء متمثل في فريق 16 عام للزعيم، بعد أن شرف الفريق الكرة الإماراتية والعربية بالتواجد في المباراة النهائية وملاقاة فريق ريال مدريد في نهائي البطولة، ونيابة عن مجلس الإدارة جاء التكريم البسيط للتعبير عن الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل مجلس إدارة وجهاز فني وإداري قدير يقود دفة نادي العين".

ومن جانب أخر أكد الطنيجي، أن الاستعدادات تسير وفق الجدول الزمني المحدد للمشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى الموسم القادم، ليكون امتداد لفرق المراحل النسية بالنادي والتي تقدم نتائج وعروض جيدة دون الإخلال بالألعاب الرياضية الأخرى.