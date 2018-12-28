تدريب المنتخب السوري مفتوح للجماهير

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب السوري خوض مباراة ودية مع نظيره اليمني بعد غد، في أبوظبي، في آخر بروفة للفريق، استعداداً لمواجهة المنتخب الفلسطيني في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17 في السادس من يناير المقبل على استاد الشارقة.

وقال رئيس بعثة الفريق السوري فهد الدباس، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مباراة اليمن هي البروفة الأخيرة للمنتخب السوري استعداداً لبطولة الأمم الآسيوية، ولمباراة فلسطين المهمة في بداية مشوار الفريق في البطولة، ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامة المباراة، وننتظر موافقات الجهات المعنية لتحديد مكان إقامتها، ولم يقرر المدير الفني الألماني بيرند شتانجه بعد فيما إذا كان سيتم السماح للجماهير ووسائل الإعلام بحضور المباراة أو إغلاقها، خصوصاً أن المدير الفني سيطبق فيها الخطة التي سيلعب بها مباراة فلسطين الأولى في البطولة».

وأوضح «يواصل المنتخب تدريباته على استاد زايد للكريكت، وسيكون مران الغد مفتوحاً أمام الجماهير، وسيغادر بعدها إلى الشارقة لخوض مباراة فلسطين».

كان المنتخب السوري قد واصل تدريباته في أبوظبي، أول من أمس، تحضيراً للنهائيات الآسيوية، عبر حصة تدريبية مسائية، شارك فيها 20 لاعباً، هم إبراهيم عالمة وأحمد مدنية حارسا المرمى، والمدافعون أحمد الصالح وحسين جويد وجهاد الباعور ومؤيد العجان ونديم الصباغ وعمرو جنيات وعمرو ميداني وعبدالملك العنيزان، ولاعبو الوسط والهجوم تامر حاج محمد وخالد المبيض وأحمد الأشقر وزاهر ميداني وفهد اليوسف وأسامة امري ومارديك مارديكيان وعمر خريبين ومحمود المواس ومحمد عثمان.