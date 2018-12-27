عبدالله بن زايد يطالب بزيادة اللاعبين الأجانب أسوة بالدوري السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي.

تفاعل مسؤولون رياضيون مع تغريده على "تويتر" لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، طالب فيها سموه زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي أسوة بالدوري السعودي وذلك رداً على تغريده لمشجع عيناوي قدم فيها تصويت للجمهور عن آرائهم لأفضل أربعة لاعبين أجانب يفيدون العين في الوقت الحالي بعد تألق كل اللاعبين المتواجدين الذي تعاقد معهم النادي من أجل خوض بطولة العالم للأندية.

وقال سموه: " ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم ويسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم زيادة تسجيل الأجانب"، وذلك رداً على تغريده: "بعد تألق الأجانب في العالمية، الله يعين اللجنة الفنية وزوران على اختيار ال ٤ اجانب للدوري... من تختار للدوري؟"، وتم كتابة أربعة اقتراحات ضمت اللاعبين الأجانب الستة المتعاقد معهم العين وهم المصري حسين الشحات، السويدي بيرغ، الياباني شيوتاني، البرازيلي كايو، البرتغالي روبن، والمالي دومبيا.

وتفاعل رئيس شركة العين لكرة القدم غانم الهاجري، مع التغريده ورد قائلاً: "شكراً سيدي على بعد النظر والمساهمة في الحراك الرياضي وطرح مثل هذه الآراء التي تصب في مصلحة كرة القدم والنهوض بها لقمم جديدة، قامة بحجم سمو الشيخ عبدالله بن زايد ما ذكره يستحق أن يكون على طاولة اجتماع طارئ غير عادي من اتحاد كرة القدم فوراً، النجاح لا يحتمل التأخير والتسويف".

ورد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: "شكراً سمو الشيخ عبدالله على هذا المقترح الذي نتمنى أن يأخذ به اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن وهناك وقت لذلك قبل بدء الدور الثاني من الدوري. كما اتمنى أيضا زيادة المساحة لمشاركة المقيمين والمواليد حسب التوجيهات السابقة لصاحب السمو رئيس الدولة في مشاركة أكبر لكل فئات المجتمع في دورينا".

وأضاف العواني: "سمو الشيخ عبدالله بن زايد صاحب القرار المنقذ لدورينا سابقاً بعودة اللاعبين الأجانب وله نظرة الخبير في حال دورينا وتوجيهه يصب في مصلحة دورينا ومستقبله وانقاذه من الوضع الذي يعيشه حالياً، الواقع يفرض على الاتحاد الاخذ فوراً بمقترحات التطوير الفعلي بعيداً عن اللجان والتسويف".

