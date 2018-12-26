«أبيض الشواطئ» يبدأ رحلة الإعداد لكأس آسيا 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن منتخب كرة القدم الشاطئية مرحلة الإعداد الأولى لبطولة كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، التي ستقام في تايلاند في الفترة من التاسع إلى 17 مارس 2019، وباشر «أبيض الشواطئ» تدريباته على أرضية الملعب الرملي في اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، تحت إشراف المدرب الوطني محمد المازمي.

وأكد مدير المنتخب، خليل أهلي، أن «(أبيض الشواطئ) دخل بالفعل فترة الإعداد الأولى على ملعب اتحاد الكرة في دبي، بعد أن منح الجهاز الفني للمنتخب راحة للاعبين بعد الفراغ من منافسات كأس العالم للقارات، التي أقيمت في دبي نوفمبر الماضي، وحصل المنتخب على المركز السابع في البطولة بعد الفوز على تاهيتي وصيف بطل العالم بسبعة أهداف مقابل ستة».

وأوضح أن «اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب يؤدون التدريبات بروح معنوية عالية، وتسود أجواء المعسكر الحالي الروح الإيجابية والتفاؤل، خصوصاً أن المنتخب يحاول استعادة نغمة الانتصارات والإنجاز القاري الذي حققه في النسخة الماضية من البطولة، التي أقيمت في جزيرة تيرنغانو الماليزية في عام 2016، بعد أن حقق المركز الثاني وتأهل إلى نهائيات كأس العالم في جزر الباهاما.