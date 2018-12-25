مؤتمر دبي الرياضي يناقش الاستراتيجيات المالية للأندية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يناقش مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي يوم 2 يناير المقبل في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، الاستراتيجيات المالية للأندية العالمية من خلال استعراض نماذج لبعض التجارب الاحترافية العالمية التي حققت نجاحاً اقتصادياً كبيراً في أبرز الأندية الأوروبية.

ويناقش المؤتمر خلال الجلسة الثانية موضوع العوائد الاقتصادية للأندية، حيث يستعرض خلالها مسؤولون من أهم الأندية الأوروبية وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مسؤول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أساليب التخطيط المالي الناجحة في الأندية الأوروبية وكيفية الاستثمار الجيد، من خلال وضع الخطط الاقتصادية العملية والفعالة للأندية.

ويتحدث في الجلسة كل من: زفونيمير بوبان نجم نادي ميلان سابقاً ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالياً، الذي يشارك للمرة الأولى في المؤتمر، وفيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي التي تضم مانشستر سيتي وعدداً من الأندية الأخرى، وميغيل أنخيل الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ويترأس الجلسة كيفين روبرتس مؤسس مجموعة سبورت بيزنس التي أصبحت المصدر الرئيس للمعلومات عن عالم الرياضة في العالم، وبالتالي فإن مشاركة هذه الشخصيات ذات الرؤية والخبرة الاقتصادية والكروية الكبيرة ستزيد من ثراء النقاش في الجلسة، وتسلط المزيد من الأضواء على تحقيق المعادلة الناجحة التي تجمع بين الأداء والبطولات الرياضية وزيادة الإيرادات المالية.

المتحدثون في سطور بوبان

يشغل زفونيمير بوبان النجم الكرواتي السابق حالياً منصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان نجم وقائد خط الوسط في نادي «ميلان الإيطالي» الذي حقق معه أربع بطولات في الدوري الإيطالي، ولقباً واحداً في دوري أبطال أوروبا، كما قاد بوبان المنتخب الوطني الكرواتي لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم عام 1998، وعقب أوّل ظهور له مع المنتخب اليوغسلافي الكامل عام 1988، انتقل بوبان إلى اللعب ضمن منتخب كرواتيا بعد تأسيس المنتخب الكرواتي حيث لعب بمواجهة رومانيا في ديسمبر 1990، وشارك في سبع مرات مع منتخب يوغسلافيا، كما شارك في 51 مباراة دولية ضمن منتخب كرواتيا محققاً 12 هدفاً بين عامي 1990-1999.

سوريانو

بدأ فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم مسيرته المهنية في برشلونة بمنصب نائب الرئيس المعني بالشؤون الاقتصادية، قبل أن ينتقل عام 2012 ليسهم في تحقيق أهداف مانشستر سيتي بالصعود للقمة في إنجلترا وأوروبا، وقدّم فيران رؤيته المبتكرة للتسويق الرياضي إلى جميع مبادرات المجموعة، مثل تأسيس نادي نيويورك سيتي عام 2013، وحصة الأغلبية في نادي ملبورن سيتي، وحصة في نادي يوكوهاما مارينوس، وأتلتيكو تورك الأوروغواياني وحصة في نادي جيرونا الإسباني.

ميجيل أنخيل

يشغل ميجيل أنخيل منصب الرئيس التنفيذي الحالي ومالك النصيب الأكبر من الأسهم في نادي العاصمة الإسبانية «أتلتيكو مدريد»، وقاد جيل عملية تغيير في مختلف النواحي الاقتصادية والتجارية والرياضية والاجتماعية والتسويقية والترويجية، الأمر الذي مكّن «أتلتيكو مدريد» من ترسيخ مكانته كمؤسسة عصرية قوية قادرة على المنافسة مع أكبر الأندية في العالم، وحقق نادي أتلتيكو العديد من النجاحات على الصعيدين المحلي والقاري.