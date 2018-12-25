فيفياني: زاكيروني قادر على قيادة المنتخب إلى منصة التتويج الآسيوية

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

أعرب مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، عن ثقته العالية بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق نجاح باهر خلال مشاركته المقبلة في بطولة أمم آسيا (الإمارات 2019)، مؤكداً أن خبرة المدير الفني، الإيطالي البرتو زاكيروني، سيكون لها دور بارز في تحقيق ما تصبو إليه الكرة الإماراتية، والفوز بكأس البطولة للمرة الأولى في تاريخها الكروي. وشدد على أن نجاح العين في مونديال الأندية سيدعم الأبيض كثيراً في المحفل الآسيوي.

وقال فيفياني لـ«الإمارات اليوم»: «واثق بأن المدير الفني للمنتخب زاكيروني سينجح في مهمته المقبلة، ولا أستبعد فوز الأبيض الإماراتي بالمركز الأول، ونيل كأس آسيا بقيادته، خصوصاً أن مسيرته الكروية تؤكد أنه قادر على قيادة المنتخب إلى منصات التتويج، لاسيما بعد تجارب سابقة مع منتخبات معروفة، أبرزها اليابان».

وأضاف «زاكيروني إيطالي، ويسرني بشكل أكبر أن ينجح في كل مهامه، وأتمنى أن ينجح المنتخب الإماراتي بتحقيق كل تطلعاته، خصوصاً أن مدربه إيطالي الجنسية مثلي».

وعن الإمكانات الفنية للاعبي المنتخب وقدرتها على الوصول إلى أبعد الحدود، قال فيفياني: «بكل تأكيد المنتخب يضم في صفوفه لاعبين مميزين، وكل ما سيحتاجه هو التركيز أثناء التدريبات والمباريات، ووقفة قوية من الجمهور، إضافة إلى تطبيق نصائح المدرب زاكيروني».

وأضاف فيفياني: «سعيد جداً بما قدمه العين في بطولة أندية العالم، وما تمكن منه الزعيم من نتائج وأداء فني عالٍ سيساعد المنتخب كثيراً في بطولة آسيا بتقديم أفضل أداء خلال المباريات».

وأكمل «المستوى الفني المميز للاعبي العين في مونديال الأندية من شأنه أن يعزز الثقة بلاعبي المنتخب، خصوصاً في مركز حراسة المرمى، الذي يعد من أهم مراكز الفريق، وهو ما سيصب بشكل إيجابي في المردود الفني للمنتخب في المباريات المقبلة، وأيضاً فإن نتائج العين ووقفة الجمهور معه في المونديال ستشجع الجمهور على الحضور بكثافة، وتشجيع المنتخب أيضاً، وهو أكثر ما يحتاجه اللاعبون في الفترة المقبلة». وختم: «البطولة المقبلة ستكون قوية جداً، لكونها تضم أفضل فرق القارة الآسيوية، خصوصاً التي شاركت في بطولة كأس العالم الماضية، وتمكنت من الظهور بشكل فني مميز».