سحب قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

تسحب عند الساعة الواحدة، من ظهر اليوم، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، بمشاركة فرق: الوصل والشارقة وشباب الأهلي والنصر والإمارات والظفرة والفجيرة ودبا، علماً بأن لجنة المسابقات باتحاد الكرة اعتمدت أسلوب إجراء القرعة عقب انتهاء كل مرحلة من مراحل البطولة، وقرر اتحاد الكرة الاستمرار في إقامة البطولة بالنظام نفسه، بعدما حققت الفكرة الجديدة نجاحاً كبيراً بعد تطقبيها خلال الموسم الماضي، وتهدف الفكرة إلى إضفاء نوع من المتعة والإثارة في المسابقة بدلاً من النظام السابق.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، في بيان صحافي: «إن الاتحاد من خلال إداراته المختلفة أنهى كل التحضيرات والتجهيزات اللازمة، لضمان خروج حفل القرعة بالشكل الذي يليق بالمسابقة، والاسم الغالي الذي تحمله».

ووفقاً للائحة البطولة، فإن القرعة ستتم من خلال توزيع الأندية على جدول المباريات للأرقام من الأول إلى الثامن، على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة، سيتم تحديدها خلال اجتماع لجنة المسابقات عقب نهاية القرعة.

يذكر أن الوصل تأهل لهذا الدور على حساب العين، والشارقة على حساب الجزيرة، وشباب الأهلي تأهل بفوزه على اتحاد كلباء، والنصر صعد بتفوقه على بني ياس، والظفرة على حساب دبا الحصن، والفجيرة على حساب عجمان، فيما فاز دبا على الوحدة.