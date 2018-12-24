قرية التنس في بطولة مبادلة تستضيف أبرز نجوم الكرة الصفراء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاش للترفيه» عن عودة قرية التنس خلال فعاليات الدورة الـ11 من بطولة مبادلة العالمية للتنس (MWTC)، التي ستُقام بين يومي 27 إلى 29 ديسمبر الجاري في المركز الدولي للتنس ضمن «مدينة زايد الرياضية».

وستشغل قرية التنس هذا العام مساحة أكبر من أي وقت مضى، لتوفر فرصة استثنائية للقاء أبرز نجوم الكرة الصفراء عبر ما تقدمه من المقابلات والجلسات النقاشية، والتواقيع التذكارية، إلى جانب الجلسات التدريبية، ومجموعة من فعاليات الطهي الحية بصحبة أبرز اللاعبين.

وتنطلق منافسات بطولة مبادلة بمواجهة بين حامل اللقب كيفن أندرسون، المشارك في نهائيات بطولة ويمبلدون 2018، وهيون تشونغ، الذي قدم مشاركة متميزة في بطولة أستراليا المفتوحة، تليها المباراة الثانية التي يواجه فيها دومينيك ثيم، الذي بلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، والمصنف الثامن عالمياً، نظيره كاران خاشانوف، المصنف 11 عالمياً والفائز بثلاث من بطولات الجولة العالمية لمحترفي التنس ATP. بينما ستشهد المباراة الأخيرة لذلك اليوم مواجهة مرتقبة بين سيرينا ويليامز، التي تحمل في سجلها 23 لقب بطولة كبرى «غراند سلام»، وشقيقتها الكبرى فينوس ويليامز، الحائزة بدورها سبع بطولات كبرى، وذلك في المباراة الأولى التي تجمع بينهما وجهاً لوجه في أبوظبي، ما يجعل من أول أيام البطولة مسرحاً لمجموعة من المواجهات الرياضية المرتقبة وغير المسبوقة في تاريخ العاصمة أبوظبي.