إسماعيل مطر: جاهز لخدمة المنتخب في كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، إسماعيل مطر جاهزيته التامة لتقديم خدماته للمنتخب في كأس اسيا المقررة في الإمارات الشهر المقبل بعدما تعافى من الإصابة التي كان قد تعرض لها أخيرا خلال مباراة فريقه الوحدة مع الشارقة في الجولة 12 لدوري الخليج العربي، مؤكدا سعادته بالعودة الى صفوف المنتخب مجددا ووجود أسمه ضمن القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب البطولة المقبلة.

وقال إسماعيل مطر للموقع الرسمي لاتحاد الكرة" تعافيت عن الإصابة وجاهز للمشاركة ورهن أشارة الجهاز الفني للمنتخب ".

وأضاف" أتمنى تقديم الإضافة الفنية المطلوبة مع المنتخب وأن أسهم مع زملائي اللاعبين في تحقيق انجاز جديد لكرة القدم الإماراتية".

وتمثل عودة إسماعيل مطر إضافة كبيرة للمنتخب في كأس اسيا نظرا للخبرة الطويلة التي يتمتع بها إضافة الى ظهوره أخيرا مع فريقه الوحدة بمستوى فني متطور في الدوري الإماراتي.

وأوضح مطر" الجيل الحالي من لاعبي المنتخب يتمتعون بالخبرة الدولية اللازمة من خلال مشاركة اغلب عناصره في عدد من البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية، إضافة إلى مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات القارية.

وأشاد اسماعيل باللاعبين الشباب الذين فرضوا أنفسهم بقوة بعد أن تألقوا بصورة لافتة خلال الفترة السابقة، مشيرا الى أن ذلك أهلهم لنيل شرف تمثيل المنتخب في هذا المحفل القاري المهم.

وأكمل مطر " أتمنى أن يوفق الجميع في تقديم مستوى يؤكد التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية في الوقت الراهن".

ودعا مطر الجماهير إلى مساندة المنتخب في الملاعب حتى يستفيد من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً أن دعم الجمهور يعد عاملاً مهماً بالنسبة للمنتخب.

وتوقع إسماعيل مطر أن تحقق مباريات المنتخب نسبة عالية من الحضور الجماهيري في المدرجات، اسوة بما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي أسدل الستار على منافساتها أخيرا في أبو ظبي ووجد خلالها العين مساندة جماهيرية غير مسبوقة.

وتابع "جماهير وعشاق كرة القدم الإماراتية سيكونون في الموعد وسنراهم في المدرجات وهم يشجعون منتخبنا بقوة، وهذا ما ننتظره منهم، ونحن على ثقة أنهم لن يخذلوننا".

وشدد مطر على أن الجميع يضع المنتخب على قمة أولوياته مؤكدا أنهم كلاعبين تعاهدوا على الأداء بقوة من أجل تحقيق الهدف، لافتا الى أن الجماهير الإماراتية التي تحلم بإنجاز جديد للرياضة الإماراتية ستكون حريصة على المساهمة بدورها في هذا الأمر.