1000 متسابق جاهزون لتحدي تل مرعب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بدأ العد التنازلي من أجل انطلاق فعاليات وأحداث مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2019، الذي تبدأ أولى فعالياته الرياضية يوم الخميس المقبل، وبدء دوران عجلة المنافسات الرياضية المختلفة للمهرجان العالمي.

وبدأت وفود المخيمين في الزحف والتوافد إلى منطقة تل مرعب، حيث انتشرت المخيمات وبشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المنطقة.

وينتظر تل مرعب مشاركة أكثر من 1000 متسابق في مختلف فئات البطولة وتحدياته المختلفة التي تبدأ من السابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الرابع من يناير المقبل، لكي تمزج بين سنة ماضية وسنة مقبلة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عبدالله القبيسي، أن الخدمات التي وفرها النادي في فترة المهرجان وما قبله وبعده أيضاً ستكون قادرة على تلبية طلبات أكثر من 30 ألف مشارك في التوقيت نفسه، خصوصاً مع أيام الذروة التي سيشهدها المهرجان في الأيام المقبلة، وقال: «حاولنا في هذا الموسم أن نسجل أكبر نسبة من الرضا لدى كل المشاركين والقادمين إلى منطقة ليوا وتل مرعب بالتحديد في فترة المهرجان، وستكون الخدمات التي تم توفيرها قادرة على تلبية رغبة الجميع وفي التوقيت نفسه، وخلقنا في المنطقة الكثير من الخدمات التي تجعل فكرة التخييم مرغوبة وبشكل أكبر لدى كل شرائح المجتمع، كما وفرنا محطة متنقلة للوقود بالتعاون مع أدنوك، وكذلك توفير قسم خاص لجمعية الظفرة يتوافر من خلاله كل المنتجات الاستهلاكية التي يبحث عنها رواد تل مرعب، وستكون فكرة التخييم هذا الموسم أفضل بكثير من المواسم الماضية، خصوصاً أننا قمنا أيضاً بتجهيز منطقة سوق تل مرعب للرواد بشكل أكثر تنظيماً هذا الموسم».

وأكد القبيسي أن نسخة المهرجان هذا الموسم ستكون استثنائية ومختلفة عن المواسم الماضية من ناحية البطولات والأفكار التي وفرها النادي.