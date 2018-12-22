حقائق يجب أن تعرفها عن نهائي العين أمام ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

يطمح العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج بلقب كأس العالم للأندية، عندمل يواجه حامل اللقب وبطل أوروبا ريال مدريد الإسباني في النهائي اليوم السبت.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر مجموعة من الحقائق عن مباراة ريال مدريد والعين:

- ريال مدريد توج باللقب في العامين الماضيين، ويبحث عن تحقيق رقم قياسي بالفوز بالبطولة 4 مرات.

- العين تمكن من هزيمة أبطال 3 قارات في طريقه نحو نهائي مونديال الأندية، وهم بطل أوقيانوسيا تيم ويلينغتون النيوزيلاندي، ثم بطل أفريقيا الترجي التونسي، وأخيراً بطل ليبرتادوريس ريفر بليت الأرجنتيني.

- العين يشارك في هذه البطولة لأول مرة في تاريخه، بصفته بطل دوري الدولة المستضيف لمونديال الأندية، فيما تعد هذه المشاركة الرابعة لريال مدريد في السنوات الخمس الماضية.

- إستاد مدينة زايد الرياضية يستضيف ثالث نهائي لكأس العالم للأندية.

- هذه المرة الثانية التي يواجه فيها ريال مدريد نادي إماراتي في مونديال الأندية، بعد لقائه مع الجزيرة (1-2) في نصف نهائي نسخة العام الماضي.

- مدافع العين محمد أحمد صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة، أحرزه في مرمى الترجي التونسي بربع النهائي، بعد مرور دقيقة و19 ثانية.

- هداف البطولة حالياً هو لاعب ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، برصيد 3 أهداف، وبفارق هدف عن لاعب العين ماركوس بيرغ.

-العين احرز 8 أهدف وتلقت شباكه 5 أهداف في 3 مباريات خاضها حتى الآن بالبطولة، فيما أحرز ريال مدريد ثلاثية من مباراة نصف النهائي الوحيدة التي خاضه، واستقبلت شباكه هدف وحيد.

الطقم التحكيمي للمباراة

حكم ساحة: الأمريكي جائير ماروفو، مساعد أول: الأمريكي فرانك أندرسون، مساعد ثاني: الأمريكي كوري روكويل، الحكم الرابع: البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو.

حكام الفيديو المساعدين

الهولندي داني ماكيلي، مساعد أول: البرازيلي برونو بوتشيليا، مساعد الثاني: الأمريكي مارك جيجر، مساعد ثالث: الأرجنتيني ماورو فيجليانو.

قائمة ريال مدريد للمباراة

حراس المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، ثيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، جيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، سيرخيو ريجيلون

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، ماركوس لورنتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، داني سيبايوس

خط الهجوم: كريم بنزيما، غاريث بايل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور

مدرب الفريق: سانتياغو سولاري

قائمة العين للمباراة

حارس مرمى: محمد بوسندة، حمد عبد الله، خالد عيسى

خط الدفاع: إسماعيل أحمد، محمد فايز، مهند سالم، محمد أحمد، سعيد جمعة

خط الوسط: تونغو دومبيا، عامر عبدالرحمن، كايو، بندر الأحبابي، أحمد برمان، محمد عبدالرحمن، ابراهيم دياكي، سليمان ناصر، محمد خلفان، تسوكاسا شيوتاني، ريان يسلم، حسين الشحات، يحيى نادر

خط الهجوم: ماركوس بيرغ، جمال معروف

مدرب الفريق: زوران ماميتش