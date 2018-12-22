النصر يلحق الهزيمة الأولى بشباب الأهلي في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

ألحق فريق النصر الخسارة الأولى بحامل لقب دوري كرة السلة الموسم الماضي فريق شباب الأهلي، وذلك عقب الانتصار الصعب الذي حققه العميد على صالته بفارق سبع نقاط وبنتيجة «86-79»، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة والختامية من ذهاب الدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً فوز الشارقة على ضيفه الوحدة «96-73»، وبني ياس على جاره الجزيرة «76-72».

وانفرد النصر بصدارة الترتيب العام وبسجل خالٍ من الهزائم بـ18 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، وحل ثالثاً فريق الشارقة بفارق الأهداف عن الوصل وبـ16 نقطة للفريقين. في المقابل، انفرد البطائح بالمركز الخامس برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن بني ياس السادس، وتتشارك فرق الجزيرة والوحدة والظفرة في 11، لكن يتقدم الجزيرة بفارق الأهداف فأصبح سابعاً، والعنابي ثامناً، والظفرة تاسعاً، في حين العين عاشراً بتسع نقاط.

وتمكن النصر من ضمان انتصاره في لقاء قمة الدوري، بعد أن أحكم قبضته على الفترتين الأولى والثانية «25-20 و24-11»، فيما فشل شباب الأهلي في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة «32-22 و16-15».