«طيران الإمارات» تنقل كأس آسيا 2019 إلى دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نقلت «طيران الإمارات»، الشريك الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبطولة كأس آسيا 2019، كأس البطولة المرتقبة إلى دبي من العاصمة اليابانية طوكيو عبر هونغ كونغ على الرحلة «ئي كيه 383».

وأصبحت طيران الإمارات الناقلة الجوية والشريك الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2002، وتتمتع بحقوق رعاية جميع البطولات التابعة له، بما في ذلك دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وبطولة كأس آسيا، بالإضافة إلى عدد من الأحداث الرياضية الخاصة بالنساء والأطفال. وتهدف الناقلة إلى الربط بين الناس في مختلف أنحاء العالم من خلال دعم شغفهم بالرياضة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات، عادل الرضا: سننقل خلال البطولة مشجعين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة المباريات حيث نسعى دائماً إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأحداث الرياضية العالمية.

وصممت الكأس، التي ستحل مكان الكأس القديمة التي استخدمت منذ انطلاق البطولة عام 1956، شركة «سيلفر سميث»، حيث كشف النقاب عن تصميمها الجديد خلال قرعة البطولة في دبي في مايو الماضي. وقد استوحي تصميم الكأس من زهرة اللوتس التي ترمز إلى السلام في جميع أنحاء آسيا في حين تمثل أوراق الزهرة الاتحادات الإقليمية الخمس ضمن الاتحاد الآسيوي.