420 ألف درهم جوائز سباق الربيع للبوانيش

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يقام اليوم بكورنيش أبوظبي سباق مجموعة الرِبيع للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لمسافة سبعة أميال بحرية، بمشاركة 50 بانوشاً شراعياً بمجموع 250 بحاراً. وخصص النادي 420 ألف درهم جوائز للفائزين، يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 30 ألف درهم، والثاني على 29 ألف درهم، والثالث على 27 ألف درهم.

ويتنافس عدد كبير من البحارة على صدارة الموسم والفوز بلقب بحار الموسم، حيث يتصدر الترتيب العام لزاز بمجموع 90 نقطة، ثم شمردل ثانياً بمجموع 83 نقطة، من ثلاثة سباقات، يليه الرائد ثالثاً بمجموع 82 نقطة.

من جهته، وجّه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، في تصريحات صحافية، الشكر إلى مجموعة الربيع على المجهودات الكبيرة التي تبذلها في سبيل إنجاح كل السباقات التي ينظمها «أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت».