أبوظبي حديث لاعبي ريال مدريد في «تويتر»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تفاعل عدد من لاعبي ريال مدريد الإسباني مع عودة «الملكي» إلى أبوظبي للعام الثاني على التوالي، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2018، بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، إذ نشر عدد كبير من لاعبي «الميرنغي» صوراً لتدريب الفريق، أول من أمس، في استاد جامعة نيويورك بأبوظبي، معربين عن سعادتهم باللعب في أبوظبي، ومؤكدين على جاهزية ريال مدريد لمواجهة كاشيما أنتلرز الياباني، اليوم، في نصف نهائي المونديال.

وتقدم قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، قائمة نجوم «الملكي»، الذين تفاعلوا مع البطولة، بنشر صورهم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها «تويتر»، حيث نشر تغريدة بها صورته وعلق عليها قائلاً: «مستعدون لتحدي العالم»، بينما اكتفى مهاجم «الملكي»، الفرنسي كريم بنزيما، بوضع صورة له وهو يرتدي قميص ريال مدريد، معلقاً على الصورة قائلاً: «هلا مدريد».

أما لاعب الوسط، البرازيلي كاسميرو، نشر على حسابه في «تويتر» صورة له أثناء خوضه التدريب الأول لـ«الميرنغي» في أبوظبي، إذ اصطحب كاسميرو ابنته (سارة) معه في التدريبات، وعلق على الصورة قائلاً: «أتمنى أن يكون هكذا كل يوم»، معرباً عن سعادته بفرحة ابنته بحضور التدريبات.

وأكد الإسباني خيسوس فابيخو، أن ريال مدريد لن يتنازل عن الفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، ونشر صورته خلال التدريبات، معلقاً قائلاً: «التدريبات في أبوظبي.. نركز على هدفنا بشكل كبير»، كما اتفق معه في الرأي الإسباني سيرجيو ريجليون، الذي نشر صورته أيضاً تدريبات «الأبيض»، وقال: «القطار في أبوظبي.. نحن حريصون جداً».

في المقابل، احتفل الإسباني ألفارو اودريوزولا، بفوز فريقه في التدريبات، ونشر صورته مع مجموعة من اللاعبين في استاد جامعة نيويورك بأبوظبي، وقال: «الفريق الفائز»، أما ناتشو نشر صورته وعلق عليها ببعض الوجوه التعبيرية، التي ترمز إلى أمنياته بالتوفيق إلى ريال مدريد بتحقيق لقب مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

ونشر اللاعب الإسباني فيدريكو فالفيردي صورة على حسابه في «تويتر» أثناء التدريبات، وعلق عليها قائلاً: «في أبوظبي مع هدف جديد»، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرازيلي فينسيوس جونيور، الذي علق على صورته قائلاً: «التدريب في أبوظبي».