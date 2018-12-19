جو أويوا: هدفنا الفوز والثأر من الريال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وصف المدير الفني لفريق كاشيما إنتلرز الياباني، جو أويوا، مواجهة فريقه أمام ريال مدريد اليوم بـ«الصعبة»، مؤكداً أن الفريق سيبذل قصارى جهده، من أجل تحقيق الفوز والثأر لهزيمة فريقه أمام النادي الإسباني، في نهائي نسخة عام 2016.

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «المباراة ليست سهلة على الإطلاق، في المواجهة الأولى التي جمعت بيننا وبين ريال مدريد قبل عامين كنا قريبين من الفوز، لكن هذه المرة الأمور مختلفة بعض الشيء، لأننا نشارك في البطولة بصفتنا أبطال دوري أبطال آسيا، وليس كممثل عن الدولة المضيفة، لكننا سنلعب بأقصى طاقة لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وأضاف: «في نسخة 2016، لم ينتبه الكثيرون لنا، بينما في البطولة الحالية العالم كله يراقبنا، وريال مدريد أصبح يعرف نقاط القوة والضعف في فريقنا، كوننا أبطال آسيا يفرض علينا مسؤولية أكبر، خصوصاً أننا لا نمثل اليابان فقط في مونديال الأندية، وإنما القارة الآسيوية كافة».

وعن مدى تأثير رحيل نجم ريال مدريد السابق البرتغالي رونالدو في الفريق الإسباني، خصوصاً بعدما كان السبب الرئيس في فوز بطل أوروبا على كاشيما في نهائي 2016، بتسجيله هاتريك، أوضح: «كما قلت في السابق ريال مدريد، سواء مع رونالدو أو دونه، سيبقى ريال مدريد الفريق القوي، ولا يمكن قياس مدى تأثير رحيل اللاعب في مباراة اليوم، خصوصاً أن ريال مدريد يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم والعديد من الهدافين، لذلك علينا الانتباه والحذر من جميع اللاعبين في مباراة اليوم، وسنحاول الحد من خطورة مهاجميهم، وعدم السماح لهم بالتسجيل في مرمانا».

شوما دوي: نريد إدهاش العالم

قال لاعب كاشيما إنتلرز، شوما دوي، إن فريقه سيحاول تقديم مباراة قوية، تدهش العالم أمام أبطال أوروبا، وحامل لقب النسختين الأخيرتين، مشيراً إلى أن مواجهة ريال مدريد لا تعني أن الفريق سيغير أسلوب لعبه، حيث يسعى الجميع إلى إظهار قوة الفريق.

وأضاف: «نريد أن نظهر للعالم أننا فريق منظم وقوي، وأن قوتنا تتمثل في وحدة صفوفنا، وهو ما استطعنا فعله على مدار الموسم، وإذا تحقق ذلك اليوم فستكون الفرصة متاحة لإبهار الجميع».

وتابع: «المشاركة كأبطال آسيا تفرض علينا مسؤولية أكبر، والفارق بين مواجهة 2016، ومواجهة اليوم أن الثقة باتت أكبر لدى اللاعبين».