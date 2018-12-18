المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، الفائزين في ختام بطولة مئوية زايد للمبارزة تحت 15 سنة للأشبال والفتيات، السبت الماضي، في صالة المزهر الرياضية بمنطقة الطوار بدبي. حضر تتويج المكرمين الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، والرئيس الفخري لأكاديمية إم كي إف أيه، إبراهيم بالسلاح.

استهلت البطولة بإقامة منافسات مسابقة الآيبيه للفتيات تحت 15 سنة، بمشاركة 19 لاعبة، يمثلن أندية: (الشارقة للمرأة، نادي بني ياس، نادي شباب الأهلي دبي، نادي الوحدة، وأكاديمية دبي للمبارزة MKFA)، وأسفرت التصفيات عن فوز اللاعبة أنانيا من أكاديمية دبي بالمركز الأول.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أن «المواهب الناشئة التي أفرزتها البطولة يشكلون مستقبل اللعبة، إذ يعمل الاتحاد جاهداً على صقلهم وتنمية مهاراتهم، من أجل الوصول إلى منصات التتويج».