الوصل يترقب قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

تسحب عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في فندق باب القصر بأبوظبي، قرعة مباريات الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية العربية الأبطال في كرة القدم، حيث يترقب فريق الوصل ممثل الإمارات في هذه البطولة القرعة لمعرفة هوية الفريق الذي سيواجهه في هذه المرحلة، علماً بأنه صعد الى هذه المرحلة الى جانب الوصل كل من الهلال وأهلي جدة السعوديين والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائري، فيما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم على حسابه عبر «توتير»، أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، سيحضر اليوم مراسم قرعة الأدوار النهائية للبطولة.

وستُقام مباريات الدور ربع النهائي في فبراير المقبل، فيما ستُقام المباراة النهائية في أبريل المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين. وجاء تأهل الوصل الى هذا الدور على حساب الأهلي المصري، بعدما تعادل معه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2 و1-1 على التوالي محققاً نتيجتين إيجابيتين أمام نادي القرن الإفريقي بعدما قدم أداء قتالياً ملفتاً قاده للتأهل للدور ربع النهائي.