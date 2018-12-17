حسن سهيل: المنتخب مؤهل لرفع كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور حسن سهيل، أن المنتخب مؤهل لإحراز لقب كأس آسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخباً، مشيراً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه أفضل اللاعبين على مستوى المنطقة، مؤكداً أهمية المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد، مشيراً إلى أن كل لاعب بالمنتخب سيقاتل لحجز مكانه ضمن القائمة النهائية للبطولة التي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة، مشدداً على أن المنتخب مؤهل لإحراز لقب البطولة كونه يضم أفضل اللاعبين على مستوى المنطقة، مؤكداً ضرورة أن يدخل المنتخب البطولة بأفضل جاهزية، معتبراً أن عودة بعض العناصر مثل مهاجم شباب الأهلي - دبي أحمد خليل، وحارس مرمى الجزيرة علي خصيف، ولاعب الجزيرة خلفان مبارك مجدداً الى صفوف المنتخب تعد مكسباً وإضافة للمنتخب، لاسيما أن المنتخب في هذه الفترة بحاجة إلى كل لاعب بارز.

وقال حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «لمسنا خلال التدريب الأول للمنتخب روحاً معنوية عالية في أوساط اللاعبين الذين أراهم مؤهلين لإحراز لقب البطولة، كون أن المنتخب يضم افضل اللاعبين على مستوى المنطقة».

وواصل المنتخب أمس، تدريباته اليومية على ملعب ند الشبا في دبي بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، في إطار تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للبطولة، وخاض اسماعيل الحمادي وخلفان مبارك تدريبا انفراديا مع مدرب اللياقة البدنية، إذ فضل الجهاز الفني إراحتهما من المشاركة في التدريب الجماعي لتعرض كلا منهما الى شد خفيف.

وعن حالة لاعب الوحدة إسماعيل مطر بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، قال حسن سهيل: «لانزال ننتظر التقرير الطبي الخاص بحالته، ونأمل أن يتمكن من الالتحاق بالمنتخب».

وشدّد حسن سهيل على أهمية الدعم المعنوي للمنتخب في هذه المرحلة، مطالباً الجميع بضرورة التعاون والتكاتف والوقوف بقوة خلف الأبيض حتى يدخل البطولة الآسيوية في كامل الجاهزية من الجوانب كافة.

ويستهل المنتخب مشواره في كأس آسيا في الخامس من يناير المقبل بلقاء نظيره المنتخب البحريني في المباراة الافتتاحية.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني كثيراً على التجربة الودية التي سيخوضها المنتخب أمام نظيره المنتخب الكويتي يوم 28 الجاري، بهدف الوقوف على جاهزية عناصره، خصوصاً أن هذه المباراة تعد الأخيرة للمنتخب قبل الدخول في أجواء كأس آسيا.

عودة أحمد خليل تعزّز هجوم المنتخب

قبولت عودة مهاجم شباب الأهلي والمنتخب الوطني أحمد خليل، الى صفوف المنتخب مجدداً بارتياح كبير من قبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب زاكيروني، الذي يعول على وجوده الى جانب مهاجم الجزيرة والمنتخب علي مبخوت في حل مشكلة العقم الهجومي التي لازمت المنتخب في الفترة الماضية، وتعزيز الجانب الهجومي للأبيض قبل بدء مشواره في كأس آسيا التي ستنطلق في الخامس من الشهر المقبل.

وكان أحمد خليل غاب عن المنتخب في مباراتيه الوديتين الأخيرتين في دبي أمام بوليفيا واليمن بسبب الإصابة.

أحمد ربيع يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة

ذكر اتحاد كرة القدم على حسابه في «توتير» أن لاعب نادي الجزيرة والمنتخب الوطني أحمد ربيع غادر معسكر المنتخب، ولم يشارك في التدريب الأول الذي أجراه المنتخب على ملعب ند الشبا، أول من أمس، بسبب الإصابة التي تعرض أخيراً، علماً أن المنتخب بدأ معسكراً داخلياً في دبي يستمر حتى الثاني من يناير المقبل لتنتقل بعده تدريبات المنتخب الى ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده لكأس آسيا المقررة في الإمارات في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند.