سيطرة روسية هولندية على فئة 100 كلم في «ألترا ماراثون المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت فئة 100 كلم ضمن سباق «مِراس ألترا ماراثون المرموم 2018» سيطرة روسية هولندية في الرجال والسيدات. ويعتبر السباق الأطول من نوعه على مستوى العالم الذي امتد لمسافة 270 كلم حافلة بالإثارة والتشويق لمدة خمسة أيام متواصلة، ويقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وبدعم من بلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وعلى مستوى الرجال، توج العداء الروسي أنطون كافاشينسكي بالمركز الأول قاطعاً مسافة هذه الفئة التي أقيمت لمدة يومين فقط ضمن السباق الرئيس الممتد خمسة أيام، بزمن بلغ 14:33:30 ساعة، وتقدم على الاسترالي جاسون رياردون الذي سجل 16:08:15 ساعة، وكان المركز الثالث من نصيب البطل العربي الأردني محمد السويطي الذي سجل 16:11:23 ساعة.

وفي فئة السيدات نالت الهولندية هارمكي فيتيرسفيلت المركز الأول بعدما قطعت المسافة بزمن 19:29:33 ساعة، وتقدمت على صاحبة المركز الثاني الروسية صوفيا شودينوفا التي سجلت زمناً قدره 20:45:40 ساعة.

في جانب آخر، تصدرت أخبار الحدث عناوين الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة، ووصل الصدى إلى وسائل الإعلام حول العالم، وتحديداً التي ركزت على مشاركة عدائيها في السباق الأطول من نوعه في قلب الصحراء وتحديداً في محمية المرموم الفريدة.

وبرزت تفاصيل السباق باللغة الإنجليزية والروسية والأوكرانية والفرنسية، وغيرها من المواقع وتحديداً في منصات التواصل الاجتماعي التي تناقل فيها عشاق هذا النوع من رياضات التحدي والمغامرات صوراً وتعليقات على العدائين المشاركين، وبثوا لهم الرسائل التشجيعية لإكمال المهمة في واحد من أصعب التحديات على الإطلاق على صعيد المسافة ومدة السباق.

ومن المقرر أن تكون منافسات السباق الرئيس الممتد 270 كلم، وسباق مسافة 50 كلم، اختتمت ليلة أمس، على أن يتم إعلان النتائج النهائية وتتويج الفائزين اليوم. وأكد مدير السباق دانيل بورنفينتور، في تصريحات صحافية، أنه سعيد بالنجاح والصدى الواسع الذي حققه الحدث في النسخة الأولى لتدشينه، بما يفتح المجال أمام آفاق أوسع في النسخة المقبلة لزيادة أعداد المشاركين، وجذب المزيد من أفضل العدائين حول العالم.

وقال: شاهد العالم بأكمله روعة المكان في محمية المرموم، والمتعة الخاصة بهذا التحدي في قلب الصحراء وما يحمله من تجربة غير مسبوقة. وكشف بورنفينتور، أن التحضيرات للسباق انطلقت قبل أسابيع عدة سواء عبر تهيئة موقع الحدث، وإقامة السباقات التحضيرية، وهو ما انعكس على النتائج التي تحققت وتعد الأفضل على مستوى العالم من حيث قطع المسافة في زمن جيد للغاية، نظراً لقوة أسماء الرياضيين المشاركين في دبي.

الروسي أنطون كافاشينسكي قطع سباق الـ100 كلم الذي أقيم على مدار يومين في 14:33:30 ساعة.