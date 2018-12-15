8 ميداليات تقود منتخب الغولف للقب الخليجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تربع الغولف الإماراتي على زعامة البطولة الخليجية للمنتخبات التي أسدل الستار عنها أول من أمس، في عاصمة سلطنة عمان مسقط، بعد أن توّج لاعبو ولاعبات الإمارات بثماني ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وأربع فضيات، وبرونزية واحدة.

وجاءت الإنجازات الإماراتية في البطولة التي استضافها ملعب غلا منذ العاشر من الشهر الجاري، بحصد منتخب الرجال المكون من خالد يوسف وأحمد الجسمي وسيف ثابت وداوود جفال ذهبية الفرق، وفوز لاعب منتخب الشباب محمد الهاجري بذهبية الفردي، وكذلك فوز ريم الحلو بذهبية فردي الفتيات.

وحلّ خالد يوسف وصيفاً في الفردي، قبل أن يحقق عبيد الحلو الإنجاز ذاته في الناشئين، وكذلك فضيتا منتخبي الشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، وأسدل الستار على الميداليات بحصول لاعبة المنتخب علياء العمادي على برونزية فردي السيدات. ومثّل منتخب الشباب محمد الهاجري وراشد العمادي وراشد القبيسي، ومنتخب الناشئين عبيد الحلو والشقيقان راشد وسلطان الجسمي، وضم منتخب الفتيات ريم الحلو وعلياء العمادي وحمدة السويدي.