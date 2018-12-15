السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي، عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم، انطلاقة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى) من بطولة دبي 2018-2019، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، وكآخرة المحطات في عام زايد 2018، بعد نشاط حافل ومستمر.

ويستقطب الحدث اهتمام ومشاركة الكثيرين من عشاق الرياضات البحرية، حيث يصل عدد السفن التي ستبحر اليوم من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ الميناء السياحي، إلى ما يزيد على 80 محملاً، على متنها أكثر من 1500 شخص، سيجسدون لوحة تراثية فردية ومضيئة، حاملين رسالة الماضي الجميل بين جمال الحاضر المتمثل في الواجهات البحرية الحضارية التي تزخر بها شواطئ دبي.

ومن المنتظر أن تقطع السفن المشاركة في أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، اليوم، ما يزيد على 20 ميلاً بحرياً من نقطة البداية في عمق مياه الخليج العربي، وحتى خط النهاية في شواطئ جميرا، في ميناء المنطقة الخامسة، وبالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، وهو المكان الذي اعتاده أهل السباقات البحرية التراثية، في مختلف الفئات كخط لنهاية كل السباقات.