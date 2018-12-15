اتحاد كلباء يعاقب الوصل بثلاثية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاقب فريق اتحاد كلباء ضيفه الوصل وهزمه 3-1، أمس، في استاد اتحاد كلباء مع ختام الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي، ليصل فريق اتحاد كلباء إلى النقطة 18، فيما بقي فريق الوصل عند نقاطه السابقة 11 نقطة في المركز 12 في أسوأ مركز للفهود من مواسم عدة.

ولم يستغل الفريق تقدمه في الشوط الأول بهدف أحرزه مدافع اتحاد كلباء حميد الحمادي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 28، كما لم يترجم الكم الهائل من الفرص التي سنحت له في الشوطين، خصوصاً مع نهاية الشوط الأول عندما وقف القائم أمام لاعب الوصل البرازيلي ليما في مناسبتين، الأولى من تسديدة اصطدمت بالقائم وردت في يد حارس مرمى اتحاد كلباء، والثانية من رأسية اصطدمت أيضاً بالقائم وسقطت امام البرازيلي كايو، وهو داخل المرمى، لكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة، مسدداً أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل البرازيلي ليما، إضاعة الأهداف، ليرد اتحاد كلباء بثلاثية قاسية، حيث نجح البرازيلي راموس، في إحراز هدف التعادل بالدقيقة 54 من تسديدة رائعة مستغلاً عرضية متقنة، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 من متابعة لعرضية الفرنسي جيوفاني، ونجح الأخير في إنهاء مسلسل الأهداف بالدقيقة 87 من هجمة مرتدة وانفراد بالمرمى وسدد ببراعة على يمين حارس الوصل، معلناً عن فوز اتحاد كلباء على الوصل بنتيجة 3-1.