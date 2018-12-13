المدفع: السياحة الرياضية أبرز اهتمامات الشارقة

المصدر: محمد الحتو وسيد مصطفى - دبي

أكد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، خالد جاسم المدفع، أن «تنظيم أكثر من بطولة في أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، الذي يشهد تنظيم بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا1)، وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، يكمن في تعزيز جوانب السياحة الرياضية، التي تعتبر أبرز محاور اهتمام إمارة الشارقة في ظل السعي إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة وجهةً سياحيةً متميزةً على خريطة السياحة المحلية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية سياحة الشارقة 2021، الهادفة إلى جذب 10 ملايين سائح بحلول عام 2021».

ويشهد أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، المقام حالياً في الشارقة، مشاركة 10 متسابقين ضمن سباقات الزوارق السريعة «الفورمولا1»، بالإضافة إلى 60 متسابقاً في سباقات الدراجات المائية، يمثلون 32 دولة، ويستعرضون قوتهم ومهاراتهم على ألقاب جولات ختام موسم بطولات العالم.

وأضاف المدفع: «نحن على ثقة بما ستضيفه هذه البطولات من بعد استراتيجي جديد ومتميز، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتم فيها الجمع بين أكثر من بطولة عالمية، بهدف استقطاب نخبة من محبي الرياضات المائية حول العالم، خصوصاً فئة الشباب المحب للتحدي والتنافسية».