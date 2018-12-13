خورفكان والعروبة في قمة الجولة الرابعة لدوري الأولى اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد نادي خورفكان عند الساعة السابعة والربع مساء اليوم، قمة مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى تجمع بين خورفكان الذي يحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط، والعروبة صاحب المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بينما عند الخامسة اإلا ثلثاً يلتقي السادس الذيد بنقطة واحدة مع الرابع مسافي (سبع نقاط).

وتبرز المباراة الاولى الى الواجهة بكونها تجمع اثنين من أبرز خمسة فرق مرشحة للصعود، اضافة الى ناديي الحمرية وحتا ودبا الحصن، حيث يعوّل مدرب خورفكان، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، على عدم التفريط في أي من نقاط المباريات التي تقام على ملعبه، خصوصاً مع الفرق المنافسة المباشرة.

في المقابل، يتطلع العروبة، بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري، الى الفوز لتعويض النقطتين الثمينتين اللتين فقدهما امام مصفوت في الجولة الماضية.

وتستكمل الجولة غداً بلقاءات التعاون مع مصفوت، والعربي مع حتا، ودبا الحصن مع الحمرية.