22.2 كيلوغراماً تمنح جاسم 25 ألف درهم ببطولة صيد الأسماك في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسدل الستار، أول من أمس، على منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2018، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار أربعة أيام متواصلة بمشاركة ما يزيد على 40 متسابقاً من أبناء الدولة والمقيمين، تنافسوا على المراكز الأولى في فئتي الكنعد والسكل. وكانت قمة التنافس في الجولة الأولى على جوائز فئة الكنعد (كينيغ فيش)، حيث نجح المتسابق، جاسم محمد، في الفوز بالمركز الأول (22.2 كلغم) ليحرز جائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، إضافة إلى مرفأ لقارب بطول 15 متراً مجاناً لمدة عام في «بي آند أو مارينا»، وتذكرة سفر من «طيران الإمارات» كأعلى وزن في اليوم الثالث. واعتلى المتسابق جاسم محمد صدارة الترتيب العام لبطولة دبي لصيد الأسماك 2018-2019، التي تشمل أيضاً الجولتين الثانية في يناير والثالثة في فبراير - مارس، حيث سيمنح بطل الموسم فرصة تاريخية للمشاركة في بطولة العالم، وهي المفاجأة التي أعدها معرض دبي العالمي للقوارب 2019 للمشاركين في البطولة.

وحقق المركز الأول في فئة السكل (كوبيا) المتسابق محمد جعفر عيسى زارعي (10 كلغم) ونال مبلغ 15 ألف درهم، إضافة إلى تذكرة سفر مقدمة من «طيران الإمارات».