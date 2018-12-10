3 ملايين درهم جوائز سباق السلم للدرّاجات الهوائية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

رصدت اللجنة العليا المنظمة لسباق السلم للدرّاجات الهوائية، ثلاثة ملايين درهم قيمة جوائز النسخة الثالثة من البطولة، التي تقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدعم «مِراس»

و«دبي القابضة»، وتنطلق المرحلة الأولى منه يوم 20 الجاري.

وعقد رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق مدير مكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، عمير جمعة الفلاسي، مؤتمراً صحافياً، أمس، لإعلان كل الترتيبات المتعلقة بالحدث، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور عضو اللجنة المنظمة، العميد سيف المزروعي، ورئيس اللجنة الإعلامية، ماجد البستكي، ورئيس اللجنة الفنية والمالية، رامي النابلسي، ورئيس اللجنة اللوجستية، محمد الموسى، ومدير إدارة الفاعليات في شرطة دبي، عبدالله عتيق، ورئيس قسم الفاعليات في شرطة دبي، جاسم المرزوقي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة في بداية المؤتمر الصحافي: «يشرفني أن أتوجه بالشكر والعرفان لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوجيهاته ودعمه اللامحدود لهذا السباق، الذي يواصل التطور والنمو عاماً بعد آخر، ويحقق مزيداً من النجاحات حتى أصبح الحدث الأهم الذي ينتظره الدرّاجون في كل عام».

وأضاف: «كما يسرني الإعلان عن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي في النسخة الثالثة من السباق، بواقع 10 درّاجين من السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، الأمر الذي يتيح لهم المشاركة في هذا السباق الكبير، والتنافس مع درّاجينا، وكذلك مع الأجانب المقيمين في الدولة، ما سيرفع من المستوى الفني للجميع، ويسهم في تطوير هذه الرياضة الرائعة».

وأضاف: «قامت اللجنة العليا المنظمة للسباق باختيار مسارات جديدة للسباق، الذي سيبلغ طوله 124 كيلومتراً، وسيمر السباق بمناطق جميلة طبيعية تعكس قيمة وروعة دبي، خصوصاً محمية المرموم الطبيعية، الأكبر من نوعها على الإطلاق، كما عملنا على توفير جميع مستلزمات نجاح مشاركة المتسابقين وإسعادهم بهذا الحدث، الذي حصل على حق الامتياز منذ انطلاقاته قبل عامين».

وكشف الفلاسي النقاب عن أن السباق سيقام هذا العام على ثلاث مراحل، إسوة بما كان عليه العام الماضي، إذ ستقام المرحلة الأولى 20 الجاري، وسيكون مخصصاً للهواة، وسيشارك فيه 60 درّاجاً من أصحاب المراكز الـ20 الأولى في الدورة الماضية، إلى جانب المتأهلين من السباقات التأهيلية التي أقيمت الشهر الماضي.

وأوضح: «سيكون السباق الثاني المقرر له 17 يناير مخصصاً للنخبة والمحترفين ودرّاجي دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة قياسية ستبلغ 80 درّاجاً، ثم يقام السباق الثالث والأخير في السابع من فبراير المقبل، وسيكون مخصصاً للهواة أيضاً الموجّهة لهم في الأساس، وسيشارك فيه 60 درّاجاً». وأشار إلى أن «جوائز كل مرحلة من السباق ستبلغ مليون درهم، إذ سيحصل الفائز باللقب على 200 ألف درهم، والثاني على 150 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم، ويوزع بقية المبلغ على أصحاب المراكز من الرابع وحتى الـ12».

وحول ما إذا كان هناك توجه في السنوات المقبلة بأن يمتد سباق السلم إلى مشاركة درّاجين عالميين، قال عمير جمعة الفلاسي: «بالتأكيد كل ما سيخدم السباق ويرفع من مستواه فنحن معه، والسباق حين بدأ كان مخصصاً لفئة الهواة، ثم طورناه ليشمل فئة المحترفين والمقيمين في الدولة، وهذا العام أدخلنا فئة الدرّاجين الخليجيين، كل هذا بغرض تطوير مستوى المواطنين، والاحتكاك مع عناصر قوية، ما يسهم في رفع مستواهم الفني».

36 دورية شرطة لتأمين السباق

أكد مدير الإدارة العامة للمرور عضو اللجنة المنظمة لسباق السلم، العميد سيف المزروعي، أن هناك 36 دورية شرطة ستتولى تأمين السباق عبر مراحله الثلاث، بخلاف سيارات الإسعاف والدفاع المدني، بواقع 100 فرد لضمان التأمين الكامل، سواء للمشاركين في السباق أو المتابعين له.

وقال في المؤتمر الصحافي: «اكتسبنا خبرات كبيرة جرّاء التعامل مع (طواف دبي)، ونحن على ثقة بقدرات شرطة دبي، على استكمال نجاح السباق وتأمينه».

الحباي: نشعر بالفخر لدعم السباق

أعرب رئيس «مِراس» و«دبي القابضة»، عبدالله الحباي، عن فخره بالدور المتميّز الذي تقوم به «مِراس» و«دبي القابضة»، لدعم العديد من المبادرات المحلية، التي تركز على تعزيز سعادة ورفاهية المجتمع من خلال الرياضة.

وقال في تصريحات صحافية: «تماشياً مع التزامنا المستمر، يسعدنا أن نكون جزءاً من النسخة الثالثة من سباق السلم للدرّاجات الهوائية، الذي يشكل فرصة مثالية لجميع هواة ركوب الدرّاجات من مختلف المستويات في المنطقة، ونتطلع إلى دعم المتسابقين من كل فئات المجتمع في مضمار السباقات الثلاث التي تقام في إمارة دبي».

معلومات عن السباق

الجوائز: 3 ملايين درهم.

المسافة: 124 كيلومتراً.

عدد المشاركين: 220 درّاجاً.

المرحلة الأولى: 20 ديسمبر.

المرحلة الثانية: 17 يناير.

المرحلة الثالثة: 7 فبراير.

• 220 درّاجاً يشاركون في السباق.