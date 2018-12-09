القمزي بطل جولة أبوظبي للفورمولا1

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، البطل الإماراتي ثاني القمزي، نجم فريق أبوظبي وقائد زورقه 5، بالمركز الأول ولقب الجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت مساء أمس، على كاسر الأمواج في أبوظبي، وحقق القمزي اللقب الغالي ليصل إلى النقطة رقم 74 في الترتيب العام للبطولة، في حين حل ثانياً في الجولة الفرنسي بيتر مورين، قائد زورق شينزن شاينا 8، وثالثاً الفنلندي سامي سيليو قائد زورق ماد كروك 11. وتوج فريق أبوظبي رسمياً بلقب موسم 2018، بعد أن ابتعد وبفارق كبير بزوارقه في الصدارة وبفارق النقاط، حيث يتصدر الترتيب العام شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6، الذي حل سادساً في السباق برصيد 77 نقطة، في حين يحل ثانياً القمزي برصيد 74 نقطة، وثالثاً إريك ستارك قائد زورق أبوظبي 35، برصيد 67 نقطة، الذي تعرض لعطل أخرجه من المنافسة، بعد أن كان في المركز الثالث، ليبتعد بذلك الفريق عن أقرب منافسيه بأكثر من 20 نقطة وهو بيتر مورين ورصيده 54 نقطة، لتكون المنافسة الآن محصورة بين زوارق أبوظبي فقط، حيث سيتم تحديد هوية الفائز في الجولة الختامية من البطولة، التي ستقام الأسبوع المقبل في الشارقة.