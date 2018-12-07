لاعبو ريال مدريد يحضرون مع عائلاتهم إلى أبوظبي ويتدرّبون في جامعة نيويورك

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكّد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير مونديال الإمارات للأندية، عارف العواني، أنه تم بيع 90% من تذاكر البطولة التي تنطلق 12 الجاري، وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، وستقام مبارياتها على ملعبي مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

وكشف العواني لـ«الإمارات اليوم» أن بطل أوروبا، وحامل اللقب العالمي، ريال مدريد، سيقيم بجزيرة الماريا في أبوظبي، ويتدرب في جامعة نيويورك، حيث ستكون أولى مبارياته يوم 19 الجاري من خلال نصف نهائي المسابقة، كما سيكون اللاعبون برفقة عائلاتهم، على غرار الموسم الماضي، وكعادة ريال مدريد في مختلف البطولات الكبرى.

وقال العواني: «بذلت اللجنة المنظمة جهوداً كبيرة في تحفيز الجماهير على حضور جميع المباريات، وقد تم بيع 90% من التذاكر، وفي بعض المباريات مثل نصف نهائي ريال مدريد، والنهائي، تم بيعها بالكامل، وكذلك المباراة النهائية».

وأضاف: «من المتوقع أن يصل عدد الجماهير التي ستحضر منافسات البطولة إلى نحو 153 ألف متفرج، وسيكون العدد الأكبر، كما هو متوقع، في مباراة ريال مدريد في قبل النهائي، وكذلك مباراة بطل كأس أميركا الجنوبية (ليبرتادوريس)، الذي قد يلتقي فريق العين صاحب الأرض والجمهور، لكن يتوجب على (الزعيم) اجتياز عقبتين، الأولى الأربعاء المقبل حين يفتتح البطولة بلقاء ويلنغتون النيوزيلندي، وحال فوزه يواجه في ربع النهائي بطل إفريقيا الترجي التونسي».

وأشار العواني إلى أن كل مباراة ستحتاج إلى جهود من 1200 إلى 1400 فرد من جميع اللجان العاملة في البطولة، وهذا العدد يشمل المنظمين ورجال الأمن ورجال شركة الأمن الخاصة ورجال الإسعاف، ومن هذا العدد يوجد على الأقل نحو 700 متطوع لكل مباراة.

وتابع: «من المتوقع أن يصل ريال مدريد إلى الدولة يوم 15 أو 16 الجاري، تحضيراً لمباراة نصف النهائي يوم 19 الجاري، وستقيم بعثة الفريق بفندق إيلاند بجزيرة الماريا بالعاصمة أبوظبي، وسيؤدي الفريق تدريباته اليومية على ملعب جامعة نيويورك، وهو الملعب نفسه الذي كان يتدرب عليه الفريق في بطولة 2017».

وأعلن مدير البطولة أن هناك لقاءً موسعاً مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الحادية عشرة صباح بعد غد بمقر مجلس أبوظبي، لإعلان تفاصيل البطولة، والرد على استفسارات وسائل الإعلام عن كل ما يتعلق بالنواحي التنظيمية، وتسهيل مهمتهم في تغطية أحداث البطولة، بما يسهم في تغطية مميزة.

وأضاف العواني «تم الانتهاء من تجهيز الدعوات التي سيتم تقديمها إلى كبار الشخصيات الرياضية في الدولة، وكذلك الشخصيات الرياضية العالمية لحضور منافسات البطولة، ويأتي على رأس هذه القائمة رئيس الاتحاد الدولي، السويسري إينفانتينو، وأعضاء اللجنة التنفيذية لـ(فيفا)، وكذلك رؤساء وأعضاء جميع الأندية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الرياضية التي تمثل البلدان المشاركة في البطولة».

153

ألف متفرّج متوقع

في مباريات مونديال

الإمارات للأندية هذا

العام.

- من المتوقع أن يصل

فريق ريال مدريد إلى

الدولة يوم 15 أو 16

الجاري، تحضيرا لمباراة

نصف النهائي يوم 19

الجاري.