طرح مليون تذكرة لجمهور كأس آسيا 2019 في الإمارات

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات اعتبارا من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، طرح مليون تذكرة للبيع للجمهور، لافتة الى أن بيع التذاكر سيستمر على مدار أربعة أسابيع، علما بأنه تبقى 30 يوما على انطلاقة البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا من بينهم المنتخب الوطني الذي يتواجد ضمن المجموعة الأولى الى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

ونصحت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان صحافي لها الجمهور، الإسراع بشراء التذاكر تفاديا لنفادها، مشيرة الى أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 درهما، وأنه بإمكان الجمهور الحصول على التذاكر بكل سهولة عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بلقاء البحرين في المباراة الافتتاحية للبطولة في الخامس من الشهر المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ويستعد المنتخب الوطني بقوة لهذه البطولة طمعا في الفوز باللقب.

ويترقب الجمهور الإماراتي والآسيوي على حد سواء بشغف شديد إنطلاقة هذا الحدث الاسيوي الكبير الذي يتوقع أن يحظى باقبال جماهيري كبير نظرا لأهمية هذه البطولة والتنافس الكبير بين جميع المنتخبات المشاركة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الإمارات، نهائيات كأس اسيا بعدما استضافتها للمرة الأولى في العام 1996، ووصل حينها منتخب الإمارات للمباراة النهائية مع نظيره المنتخب السعودي الذي فاز باللقب.