إسماعيل مطر يخضع لجراحة في الفك.. وسيلحق بـ «كأس آسيا»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

طمأن نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة الأسبق، عادل مطر، الشقيق الأكبر لنجم الأبيض وقائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، الجماهير على موقف شقيقه بعد الإصابة في فكه الأيمن في لقاء الشارقة، أول من أمس، بدوري الخليج العربي، مؤكداً أنه قادر على المشاركة في كأس الأمم الآسيوية الـ16، التي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين.

وتعرّض إسماعيل مطر للإصابة بكسر في فكه الأيمن، خلال الشوط الثاني من مباراة الشارقة التي انتهت 2-3 لصالح «الملك»، في الجولة 12 من الدوري، ورغم الإصابة، فإن مطر أصرّ على إكمال المباراة حتى نهايتها، وكان سبباً مباشراً في هدف فريقه الثاني في الدقيقة 87.

وأجرى اللاعب فحصاً طبياً، صباح أمس، على الفك المصاب، وأظهرت الأشعة وجود كسر، يتعين بسببه إجراء عملية جراحية عاجلة.

وقال عادل مطر لـ«الإمارات اليوم»: «تم وضع بعض الإسعافات الأولية لحين إجراء العملية، التي سيتم إجراؤها بمستشفى خليفة في أبوظبي، خلال يومين على الأكثر، أو سيتم سفر إسماعيل إلى الخارج متى تطلب الأمر ذلك، من أجل سرعة الشفاء».

وأشار مطر إلى أن «إسماعيل سيتمكن من مزاولة التدريبات الفردية بعد أسبوع من إجراء العملية الجراحية للمحافظة على لياقته البدنية، على أن ينضم للتدريبات الجماعية مع زملائه بالوحدة بعد ثلاثة أسابيع، ما يبدد المخاوف من عدم لحاقه ببطولة آسيا».

وقال مطر: «أطمئن جماهير الكرة الإماراتية بأن إسماعيل سيكون جاهزاً قبل انطلاق بطولة أمم آسيا، وسيلحق بالبطولة، خصوصاً أن الكسر الموجود بالفك ليس كبيراً، ويمكنه التدريب بقوة بعد إجراء العملية بأسبوع واحد».

وسيغيب إسماعيل مطر عن مباراة فريقه الوحدة أمام دبا في دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة، بعد غد، التي تقام على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي.

يذكر أن إسماعيل مطر عاد في الفترة السابقة للعب مع المنتخب الوطني بدعوة من المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي يراهن على عامل الخبرة في الأبيض، خصوصاً أن مطر من أبرز اللاعبين الذين سبق لهم خوض العديد من المنافسات، أبرزها البطولات القارية في كأس الأمم الآسيوية.

- أظهرت الأشعة، وجود كسر في الفك الأيمن لمطر.

- يعود للتدريبات بعد الخضوع للعملية الجراحية التي ستُجرى خلال يومين.