نيوزيلندا تفوز بكأس «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، فريق نيوزيلندا للرجال بكأس الدورة السنوية الـ49 لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2018، التي اختتمت منافساتها مساء أول أمس، على ملعب ذا سيفنز بدبي، بحضور ما يزيد على 40 ألف متفرج، فيما بلغ جمهور البطولة على مدى ثلاثة أيام أكثر من 100 ألف متفرج.

ونجح الفريق النيوزيلاندي، الذي أحرز أول لقب له في الحدث منذ 2009، في حسم نهائي الجولة الافتتاحية لسلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي لمصلحته عقب تغلبه على الولايات المتحدة 21-5. وجاء الإنجاز النيوزيلاندي على الرغم من الإصابات العديدة في صفوفه، بمن فيهم قائد الفريق سكوت كاري.

وقال اللاعب النيوزيلاندي نيو ستاب، الحائز جائزة أفضل لاعب في النهائي: «خلال المواجهة كل تركيزنا كان منصباً على المباراة، حتى زملاءنا خارج الملعب، وأولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى دبي، كانت قلوبهم معنا ويشجعون أداءنا».

وأضاف زميله سيون موليا: «لسوء الحظ تعرض العديد من لاعبينا للإصابة، وكنا ندرك أنه لابد من العمل الجاد في هذا النهائي أمام الفريق الأميركي القوي، وبالفعل قدم رجالنا أداء رائعاً ونحن سعداء بالنتيجة».

وانحصرت المنافسة على برونزية المركز الثالث بين إنجلترا وأستراليا، حيث تمكنت الأولى من الثأر لخسارتها أمام أستراليا في دور المجموعات، وتغلبت عليها بصعوبة 15-14، لتنتزع إنجلترا البرونز للسنة الثالثة على التوالي. وحل فريق جنوب إفريقيا خامساً عقب تغلبه على جنوب إفريقيا 24-19.