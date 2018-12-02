إقالة بدر طبيب وجمال علي في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قرّر مجلس إدارة نادي دبا الحصن الاستغناء يوم، أمس، عن خدمات مدرب الفريق الأول بدر طبيب الشحي، والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في منافسات الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد خسارة دبا الحصن أمام مسافي بهدف نظيف، أول من أمس، وأسندت ادارة النادي مهمة التدريب المؤقتة للثنائي الدكتور فتحي سليم وفهد النقبي، حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.

بدوره قال الأمين العام لدبا الحصن جمعة الحمودي لـ«الإمارات اليوم»: «نقدر الجهود التي بذلها المدرب بدر طبيب الشحي في بناء الفريق، وقرار البحث عن مدرب جديد الهدف منه العمل على إيقاف نزيف النقاط، موضحاً أن مجلس الإدارة يدرس اختيار هوية المدرب الجديد بين أربعة مدربين مرشحين».

من جانب آخر، قرّر مجلس إدارة نادي العربي إقالة المدير الفني للفريق الأول، العراقي جمال علي، بعد الخسارة أمام الحمرية، أول من أمس، بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، قال جمال علي لـ«الإمارات اليوم»: «تلقيت اتصالاً بعد المباراة، وتم إبلاغي بقرار الإقالة، وأنا اتقبل هذا القرار بصدر رحب، ولا أعرف بالضبط أسباب هذه الإقالة».