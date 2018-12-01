«كثيري الظفرة» يعكر مزاج الفجيرة في الدقيقة الـ 96

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

تقاسم الفجيرة والظفرة نقاط المباراة التي جمعتهما بعد تعادلهما 1-1، أمس، في استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة مقابل 10 للظفرة.

وشهدت المواجهة تفوقاً كبيراً للفجيرة، لكنه لم ينجح في هز الشباك إلا في الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما سجل الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 90+1، وللظفرة المهاجم البديل سعيد الكثيري 90+6.

وفي التفاصيل، كانت أولى محاولات الفجيرة من قبل فهد سبيل، بعد تسديدة في الدقيقة الخامسة اعتلت العارضة بقليل، وبعدها حصل الفجيرة على ضربة جزاء، بعد أن لامست الكرة يد اللاعب خليفة الحوسني، لكنها ألغيت بعد رجوع الحكم الدولي أحمد عيسى درويش إلى تقنية الفيديو.

وواصل الفجيرة هجومه الضاغط على الظفرة، الذي فضل التراجع إلى الخلف، إلا أن محاولات الفرنسي سوكوكو، والبرازيليين مينديز وغابرييل كانت تنتهي عند مشارف الجزاء، وأبرزها تسديدة مينديز التي مرت بجانب القائم، وأخرى أضاعها مدافع الفجيرة خالد عبدالله، عندما سددها أعلى العارضة، وهو على بعد متر من المرمى 27.

وتدخل البرازيلي مينديز، وأبعد كرة خطرة من أمام مرماه بشكل مميز، بعد هجمة مرتدة للاعب الظفرة البرازيلي روميلو سانتوس، وكانت الهجمة الخطرة الوحيدة للظفرة في الشوط الأول، كما سدد غابرييل كرة هائلة من ضربة حرة مباشرة مرت بجانب القائم أيضاً 37، كما سدد خالد عبدالله كرة رأسية مرت إلى خارج مرمى خالد السناني.

وأنقذ السناني كرة سددها الجزائري بن يطو في الدقيقة 60، فيما مرت كرة الفرنسي سوكوكو بجوار القائم، وتألق السناني مرة أخرى في الدقيقة 62، بعد تسديدة مينديز التي أمسك بها بصعوبة.

وكاد الظفرة أن يتقدم بالنتيجة من تسديدة للبرازيلي ديغو 63، لكنها جاورت القائم، وتمكن السناني مرة أخرى من الحد من خطورة الفجيرة عندما تصدى لكرة خطيرة سددها الجزائري بن يطو 70، وطالب الظفرة باحتساب ضربة جزاء، بعد إعثار لاعبه سهيل المنصوري، إلا أن الحكم وجد أنها لا تستحق ذلك، وسدد الأخير كرة خطرة 80، ذهبت أعلى العارضة.

ونجح الفجيرة في التقدم بالهدف الأول الذي سجله الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 90+1، بعد مناولة طولية جميلة للاعب مهند خميس، وكاد الظفرة أن يتعادل بعد تسديدة البرازيلي ديغو، التي كان لها الحارس صالح ربيع بالمرصاد، قبل أن يسجل للظفرة سعيد الكثيري في الدقيقة 90+6، والأخير حل بديلاً قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

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