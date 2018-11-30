أسرة الرياضة الإماراتية تحتفي بيوم الشهيد وتمجّد تضحيات أبناء الوطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت الهيئات والمؤسسات وأندية الإمارات وكل الأسرة الرياضية، أمس، في يوم الشهيد، حيث مجّد الجميع تضحيات أبناء الوطن، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل إعلاء راية الوطن والمحافظة على ترابه الطاهر وتوفير الأمن والأمان لأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة.

وقام منتسبو أسرة الرياضة في الإمارات بتنكيس العَلَم، ثم الوقوف دقيقة مع الدعاء الصامت إجلالاً لذكرى شهداء الوطن، ومن ثم رفع العَلَم مع السلام الوطني.

وقال أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، في تصريحات صحافية: «يوم عظيم يوثق بسجلات بيضاء من تاريخ أمتنا العظيمة. أما مجلس دبي الرياضي فقد شارك في فعالية يوم الشهيد، التي نظمتها إدارة مجمع حي دبي للتصميم، وجمعت منتسبي المؤسسات والشركات العاملة في الحي بمختلف تخصصاتهم.

وقال رئيس اتحاد الإمارات و”الآسيوي” للدراجات، أسامة الشعفار أن ما يزيد من معنى هذا اليوم ومغزاه الوطني والتاريخي هو تزامنه مع احتفالات اليوم الوطني ليظل في ذاكرة الوطن وأبنائه، ليوفوهم حقهم في التقدير والعرفان.

من جانبه، قال رئيس لجنة المحترفين، عبدالله الجنيبي: «يوم الشهيد هو يوم عزة وكرامة لدولتنا الحبيبة، نؤكد فيه جميعاً التفافنا حول القيادة الرشيدة، التي خصصت يوم 30 نوفمبر من كل عام وفاءً لأرواح الشهداء، وتعزيزاً لقيم الولاء والتضحية من أجل الوطن».

وعبّر أيضاً منتسبو نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن، خلال الفعاليات التي تم الاحتفال بها في مقر النادي.

وأقام اتحاد الإمارات لكرة القدم، احتفالية في مقر الاتحاد بدبي، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الدولة خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

- الرياضيون عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن الأبرار.