ذياب بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن سعيد عبدالله الشامسي

قدّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب المرشح سعيد عبدالله الشامسي، الذي استُشهد أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس زاخر بمنطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تقديمه واجب العزاء، أن دولة الإمارات قيادة وشعباً، تعتز بأبناء الوطن المخلصين الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن، ليسطروا أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وصون مكتسباته، لتبقى رايته عالية خفاقة في سماء المجد.