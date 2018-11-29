الغيثي: يوم الوفاء أظهر المعدن الحقيقي لعشاق النصر

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد المدير التنفيذي لنادي النصر، محمد علي الغيثي، أن مبادرة يوم الوفاء للنادي أظهرت المعدن الحقيقي لعشاق النصر بالمشاركة الرائعة والكبير من قدامى اللاعبين ومحبي النادي وقد جاءت مكملة لاحتفالية اليوم الوطني، وهي تعبير من منتسبي النادي من لاعبين قدامى وشباب وأجهزة إدارية وفنية عن وفائهم للنادي.

وكان نادي النصر قد نظم احتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء للنادي" وذلك بحضور عدد من أعضاء مجالس الإدارات والمنتسبين للنادي وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية وبحضور مجموعة من قدامى اللاعبين، ووفد من مجلس دبي الرياضي، يتقدمه علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي وبمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي.

وقال الغيثي، لـ "الإمارات اليوم": " الشيء الرائع هو مشاهدة لاعبين قدامى مع أبنائهم على أرضية الملعب، وهو ما يؤكد أن عشق العميد تتوارثه أجيال متعاقبة، مشاركة عدد كبير من اللاعبين السابقين تبرز مدى تعلقهم بالعميد الذي احتضنهم لسنوات، وكان له الفضل في صقل موهبتهم".

وقد بدأت فعاليات الاحتفال بمسيرة انطلقت من أمام استاد آل مكتوم الى صالة راشد بن حمدان للألعاب الرياضية، ثم قام المشاركين بالتوقيع وكتابة بعض عبارات التي تعبر عن الوفاء والانتماء لنادي النصر، ثم أختتم الاحتفال بمباراة ودية بين قدامى اللاعبين وفريق من شباب أكاديمية الكرة، وبعدها تم تكريم اللاعبين القدامى والضيوف المشاركين في الاحتفال.

.